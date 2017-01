A Escola Superior de Defensoria Publica do Estado da Bahia (DPE-BA) anunciou a aberturas das inscrições de processo seletivo que visa o preenchimento de 44 vagas e cadastro de reserva de estagiários que estejam entre o 5º e o 9º semestre do curso de direito.

Os interessados devem se inscrever via internet, até o dia 10 de fevereiro de 2017. A taxa de participação é de R$40,00

As oportunidades são para as cidades de:Alagoinhas; Camaçari; Candeias; Feira de Santana; Guanambi ; Ilhéus ; Itabuna; Itapetinga ; Jacobina ; Jequié; Juazeiro ; Lauro de Freitas ; Paulo Afonso; Porto Seguro; Salvador ; Santo Antonio ; Serrinha ; Senhor do Bonfim ; Simões Filho; Teixeira de Freitas; Valença e Vitória da Conquista.

Os estagiários cumprirão carga horária de 25h semanais, em turno matutino ou noturno. A bolsa é de R$653,00, mais auxílio transporte.