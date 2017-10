Serviço será voltado para a área previdenciária. Atendimento será feito de 6 a 8 de outubro, na sede do órgão.

A Defensoria Pública da União (DPU) vai fazer um mutirão na cidade de Valença, entre a sexta-feira (6) e o domingo (8). O serviço é voltado para a área previdenciária e será feito na sede da Defensoria Pública do Estado (DPE), que fica na Avenida Daniel Ribeiro Soares, nº 36, no bairro de Novo Horizonte. Os atendimentos serão feitos de 9 às 12h e das 14 às 17h.

É a segunda ação da DPU no local esse ano, dedicada a demandas iniciais e acompanhamento dos casos já assistidos. O mutirão acolherá casos ligados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como benefícios negados: aposentadoria, pensão por morte e benefício da prestação continuada (BPC/LOAS), entre outros. Para ser atendido, é necessário levar documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de renda e residência) e relativos ao caso, como atestado médico, negativa do INSS e comprovante de atividade rural. Podem buscar o atendimento pessoas com renda inferior a cerca de R$ 2 mil. O projeto Defensoria para Todos tem como objetivo levar atendimento jurídico para as pessoas hipossuficientes nos locais onde não possuem unidade da Defensoria. Atualmente, a Defensoria Pública da União está presente em Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista.

Fonte: G1 Bahia

