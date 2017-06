A operação de grande porte visa a promoção de ações educativas e de fiscalização. A ação também tem o objetivo de recuperar veículos roubados e apreender armas e drogas.

Uma operação conjunta da Polícia Militar e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) em parceria com a 23ª Ciretran de Valença, realiza na noite desta quinta-feira (29), em Valença, a blitz da Operação Paz no Trânsito. A ação conta ainda com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, da Guarda Municipal e do Departamento Municipal de Trânsito.

Em entrevista ao Jornal Valença Agora, o Tenente Coronel Serpa do Detran de Salvador informou que a operação vai continuar nos próximos dias em Valença, em pontos diferentes da cidade. “A expectativa é que a gente possa fazer um trabalho profícuo que consiga recuperar carros roubados, retirar inadimplências e pessoas sem habilitação do trânsito. Essa operação vai continuar e acreditamos que vamos ter o devido êxito, tendo em vista o grande número de pessoas sendo abordadas, e esperamos conseguir recuperar motos furtadas e também armas e drogas”, explicou.

A Operação paz no Trânsito começou na capital baiana em 2015. Este ano se estende para o interior do estado com foco nos municípios com o número maior de habitantes.

O balanço da ação será divulgado ao final da Operação, pelo Detran-BA.