Se 2016 foi um ano ruim, 2017 chegou com 10 feriados prolongados para mostrar que tudo pode melhorar. E não é só no ponto de vista do trabalhador que vai ganhar uns dias de descanso. Os feriados vão incentivar também a economia, conforme mostrou um levantamento feito pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Fundação Getulio Vargas.

Baseado nos cinco principais feriados nacionais – 21 de abril (Tiradentes, sexta-feira), 1º de maio (Dia do Trabalho, segunda-feira), 15 de junho (Corpus Christi, quinta-feira), 7 de setembro (Independência do Brasil, quinta-feira), 12 de outubro (Dia de Nossa Senhora Aparecida, quinta-feira) e 2 de novembro (Finados, quinta-feira) – o governo prevê que as datas vão injetar R$ 21 bilhões a mais na economia em 2017. No período de 22 dias de folga, 10,5 milhões de viagens deverão ser feitas.

Confira a lista de feriados e pontos facultativos divulgada pelo Ministério do Planejamento:

– 1º de janeiro: Confraternização Universal

– 27 e 28 de fevereiro: Carnaval

– 1º de março: Cinzas (até às 14h)

– 14 de abril: Paixão de Cristo

– 21 de abril: Tiradentes

– 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho

– 15 de junho: Corpus Christi

– 7 de setembro: Independência do Brasil

– 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida

– 28 de outubro: Dia do Servidor Público

– 2 de novembro: Finados

– 15 de novembro: Proclamação da República

– 25 de dezembro: Natal