Pelo menos 19 brasileiros desapareceram em uma travessia de barco das Bahamas aos EUA. O grupo tentava entrar em solo americano por Miami, através do Caribe. O Itamaraty busca informações sobre os desaparecidos.

De acordo com a rádio CBN, ao menos duas famílias de cidades mineiras da região do Vale do Rio Doce estão à espera de resposta sobre o paradeiro dos parentes, que tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos. O barco, que está desaparecido, também transportava brasileiros do Pará e de Rondônia.

O Ministério das Relações Exteriores disse, ainda segundo a CBN, que o grupo embarcou no dia 6 de novembro e até hoje não fizeram contato com os familiares. A embaixada do Brasil em Nassau, nas Bahamas, está ajudando nas buscas, operadas pelas guardas costeiras dos EUA e das Bahamas.

A possibilidade de os brasileiros estarem presos nas Bahamas não foi descartada. Porém, não há registros de brasileiros presos no país caribenho.

