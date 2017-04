Dia do Índio terá programação especial na Faculdade Baiana de Direito

A Faculdade Baiana de Direito preparou uma programação especial para a comemoração do Dia do Índio (19 de abril). As atividades acontecem nos dias 10, 12 e 17 a 19 de abril, na sede da Faculdade Baiana de Direito, em Amaralina. O objetivo é levar os estudantes de Direito à reflexão sobre a cultura indígena e a contribuição para a formação da sociedade brasileira.

A primeira atividade aconteceu na noite desta segunda-feira (10), com uma mesa redonda sobre “O reconhecimento estatal da autonomia da esfera de juridicidade dos indígenas”. A mesa redonda contou com a participação dos professores Antonio Adonias Bastos, Geovane Peixoto e Daniel Nicory.

Outro ponto alto será a visita à Reserva Indígena Thá Fene, que acontece nesta quarta-feira (12), quando um grupo de 30 alunos será recebido pelo chefe da tribo, Wakay. A atividade será coordenada pela professora Maria Ivanildes. A programação continua entre os dias 17 e 19 de abril com a Mostra de Cinema Indígena, que será aberto à comunidade.

