De autoria do deputado estadual Alex da Piatã (PSD), o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, será homenageado pela Assembleia Legislativa (AL-Ba) com a Comenda 2 de Julho, a mais alta honraria concedida pela Casa a personalidades que exerceram relevantes serviços a comunidade baiana. A sessão especial acontece no dia 17/04, a partir das 10h, no Plenário da AL-Ba.

Dom Murilo, além do trabalho pastoral a frente da Igreja Católica da sé primacial do Brasil, exerce forte influencia social ao coordenar e apoiar diversos projetos educacionais e de saúde que são ligadas a instituição católica.

Através da presidência da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, o religioso exerce também seu cunho comunicacional ao ajudar a chegar à evangelização, a notícias e mensagens pertinentes nos lares dos cidadãos baianos através das Rádios Excelsior AM e Excelsior FM, além da Alvorada AM da cidade de Cruz das Almas.

O deputado Alex da Piatã ressalta a importância do arcebispo. “Dom Murilo é um pastor que guia suas ovelhas ao caminho do bem. As famílias e as igrejas são essenciais na formação da nossa sociedade e o nosso arcebispo cumpre o papel evangelizador e promover o bem estar da sociedade. Desde que chegou a Salvador tem conduzido de maneira exemplar, não só pastoralmente, mas socialmente as ações da Igreja Católica”, afirmou.

Entrega da Comenda 2 de Julho a Dom Murilo,

Segunda-feira (17), 10h, no Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia

Fonte: Bahia Comunicação Assessoria