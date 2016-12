DOR E REVOLTA NO VELÓRIO DO POLICIAL MILITAR MORTO EM VALENÇA

DOR E REVOLTA NO VELÓRIO DO POLICIAL MILITAR MORTO EM VALENÇA

O soldado da Polícia Militar, Rogério Souza, de 32 anos, foi assassinado por cerca de 10 homens quando estava realizando um serviço de inteligência no bairro do Tento, em Valença – BA, na noite do dia 25.Ele teria sido reconhecido por criminosos que começaram a efetuar os disparos que atingiram várias partes do seu corpo, inclusive a cabeça. Segundo a polícia, o soldado foi atingindo por mais de 10 disparos e o colega que o acompanhava, Sd. João Plínio, também foi alvejado no abdômen e não corre risco de morte.

No velório do policial, a dor e a revolta dos colegas e familiares diante da brutalidade do crime. Colegas destacaram que Rogério era uma pessoa muito afetuosa, sempre estava atento aos amigos e à família, sempre disposto a escutar e ajudar a resolver os problemas de cada um deles.

“Temos que admitir que temos, realmente, uma guerra sendo travada e temos policiais dedicados que estão dando a sua vida em favor da sociedade. E os policiais de Valença tem sido honrados e dedicados em defender a sociedade.”, destacou a Delegada de Cairu, Argimária Soares.

O defensor público, Carlos Maia, esteve presente ao velório do Soldado e lamentou a acontecimento trágico que, segundo ele, tem se tornado comum. “É uma situação difícil, mas é uma situação que não deve ser tratada com a emoção, mas sim com a razão e dentro do princípio da legalidade. Temos que tomar cuidado!”, lembrou.

“Aonde nós vamos chegar? Já chegamos no limite! Nós, enquanto sociedade organizada, precisamos nos unir para defender os interesses do povo de Valença. Se os nossos homens públicos se comprometerem mais com os jovens, evitando, assim, que eles sejam arrebatados por essa companhia de drogas que tem em Valença e que tem pegado todo o nosso jovem carente para levar pro crime, isso só se resolve trazendo educação, emprego para os pais para que se possa alcançar a família que é a base de tudo. ”, afirmou Tabajara da Silva, funcionário da Secretária da Fazenda.

O cortejo fúnebre foi acompanhado pela filarmônica de Valença. O Soldado PM, Rogério Souza, era lotado na 33ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Valença. Ele era casado e tinha um filho menor de idade.

Saiba como tudo aconteceu:

O Jornal Valença Agora lamenta a tragédia e envia suas condolências à viúva e filho do Soldado, assim como a todos os amigos e demais familiares neste momento de dor.

Fotos: Jornal Valença Agora