Nesta sexta-feira (27.10), o empresário Luiz Menezes “Doriva” esteve no Estádio Municipal Antônio Sereia, juntamente com o Grupo de Bombeiros Civis da cidade de Gandu, e o secretário de Indústria e Comércio de Valença, Paulo Martins, promovendo a vistoria nas instalações que sediarão o Itaipava Fest, no dia 15 de novembro. A festa mais esperada dos últimos anos, contará com os shows da banda A Patroa e dos fenômenos Marília Mendonça e Tayrone. A realização é da empresa Doriva Produções e do PIDA, e tem como patrocinadora master a cerveja Itaipava 100%.

As vendas de ingressos têm superado as expectativas e indicam uma linda participação do público valenciano e regiões. A festa terá início às 17 horas e promete agitar a galera, oferecendo total estrutura, segurança e conforto. “Realizamos uma primeira vistoria técnica. Eles já conhecem o espaço, pois fizemos este mesmo procedimento em outros eventos promovidos neste Estádio. Também já fizemos algumas modificações dois anos atrás, para o show de Ivete Sangalo, o que facilitará o trabalho. Eles estarão emitindo laudo com a definição dos pontos de saídas de emergência, capacidade de público, locais onde serão instalados os extintores, as bases da polícia militar, do corpo de bombeiros e outros profissionais do setor de segurança”.

O comandante Flávio Rodrigues do Corpo de Bombeiros Civis de Gandu, juntamente com o oficial José Regione, parabenizaram o empresário pela preocupação e investimento no quesito segurança: “Não há riscos maiores com relação a estrutura do Estádio. Também não há necessidade de grandes mudanças, pois isso já foi feito há dois anos. Como não houve alterações, poucas intervenções serão feitas. No dia da montagem da estrutura estaremos presentes para determinar as locações necessárias e orientar procedimentos”.

O secretário de Indústria e Comércio de Valença, Paulo Martins, também acompanhou a vistoria, avaliando positivamente a organização. “Doriva é um filho de Valença que sempre está trazendo grandes eventos e promovendo projetos relevantes para o município, dentro da sua área de atuação. Logo, enquanto gestão precisamos dar esse apoio. E, estou bem tranqüilo com a estrutura que está sendo montada para o Itaipava Fest. Seguiremos acompanhando a organização”, finalizou.

Fonte/fotos: Baixo Sul em Alta – Assessoria Doriva Produções