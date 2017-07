O agendamento é feito pelo site do TRE-BA; vagas estão disponíveis a partir do dia 3/8

A partir desta segunda-feira (17/7), eleitores dos municípios de Valença e Cairu já podem agendar o seu recadastramento biométrico para atendimento no mês de agosto. O interessado deverá acessar o site do TRE (www.tre-ba.jus.br) e seguir, por meio do menu principal, o caminho: Eleitor > Agendamento Biometria > Agende o seu atendimento.

A abertura do agendamento ocorre no dia 15 de cada mês. Para o mês de agosto serão disponibilizadas 100 vagas, com atendimento a partir das 10h até às 17h30. O recadastramento biométrico deve ser feito no Fórum Eleitoral de Valença, localizado na Rua Guido Araújo, s/n, Novo Horizonte. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30. Ao todo, o cartório realiza 400 atendimentos por dia (incluindo as 100 vagas para agendamento).

Para o eleitor que optar por realizar o atendimento espontâneo, a orientação do cartório é a de que ele compareça a partir das 15h, quando as filas estão menores. Para ser atendido, o eleitor precisa apresentar original e cópia de um documento oficial com foto (RG, CNH, carteira profissional e/ou passaporte) e comprovante de residência atualizado (emitido há no máximo três meses).

Antes de comparecer ao cartório, os eleitores deverão consultar se possuem pendências com a Justiça Eleitoral e emitir boleto para pagamento de multa (Guias de Recolhimento da União). A emissão é feita por meio do site do TRE-BA. Para ter acesso, basta clicar no banner “consulta de débitos e impressão de GRU” ou, através do menu principal, seguir o caminho: Eleitor > Débitos do Eleitor.

Feitos a impressão do boleto e o pagamento da pendência em banco indicado, o eleitor deverá, no momento do atendimento em cartório eleitoral, apresentar comprovante de pagamento. A comprovação da quitação eleitoral é imprescindível para a realização do recadastramento biométrico.

