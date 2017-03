De acordo com o portal de notícias “Diário Paralelo”, manifestantes interditaram a BR 101, trecho Gandu na manhã desta quarta-feira (15). Segundo o site, “mobilizados em desfavor da reforma da previdência proposta pelo Governo Federal, ganduenses também foram às ruas em protesto a medida e ocuparam um trecho da BR – 101, na entrada principal da cidade”.

A publicação informou que a manifestação teve início nas primeiras horas da manhã, e por volta das 10h30 a rodovia já se encontrava liberada pelos manifestantes. “Representantes sindicais, professores e integrantes da comunidade civil discursaram e logo após seguiram em caminhada pelas ruas do centro. Não se tem número exato de participantes e também não houve incidentes registrados”, indica.

A manifestação em Gandu acontece em conjunto com outras manifestações em várias cidades do país para protestar contra a reforma previdenciária proposta pelo governo do presidente Michel Temer.

Fonte: Diário Paralelo