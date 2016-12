Um atirador matou o embaixador da Rússia na Turquia, Andrei Karlov (62), na capital Ancara, em um ataque supostamente contra o envolvimento russo na guerra da Síria.O diplomata foi atingido enquanto fazia um discurso na exposição de arte na capital turca e foi encaminhado ao hospital, mas não teria resistido no caminho.

Outras três pessoas ficaram feridas e o atirador foi “neutralizado” e morto.Nenhum dos feridos está em estado grave, segundo o ministro do Interior que também informou que o atirador era um policial de Ancara e teria utilizado credenciais da Polícia para entrar no prédio onde era realizada a exposição de arte chamada “Russia as seenby Turks” – “Rússia na visão dos turcos”, em tradução literal.

A câmera de segurança mostra o atirador, vestindo terno e gravata, segurando uma pistola e disparando, aparentemente, oito tiros.É possível ouvi-lo gritando “Não se esqueçam de Aleppo, não se esqueçam da Síria”. Ele também usa a frase islâmica “AllahuAkbar” (“Deus é grande”).O autor dos disparos teria 22 anos.

“O crime cometido é, sem dúvida, uma provocação com objetivo de sabotar a normalização das relações russo-turcas. E também do processo de paz na Síria, que está sendo promovido de forma ativa pela Rússia, Turquia e Irã, assim como outros países, interessados na solução do conflito sírio”, disse Putin durante uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.”A única resposta possível é o aumento dos esforços no combate contra o terrorismo. Os bandidos sentirão isso na pele”, disse o presidente russo.

Os ataques ocorreram um dia depois de protestos na Turquia contra a intervenção militar russa em território sírio. Também ocorre na véspera de uma reunião em Moscou entre os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Irã e Turquia para tratar sobre o cessar-fogo em Aleppo, ao norte da Síria.