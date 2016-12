De Melbourne, Amália Grimaldi. 2016

Atualidade relevante – Conflitos da globalização. “Este novo mundodecretou ser inimigo da humanidade”. Viajava eu confortavelmente num dos trens de metrô que ligam os subúrbios de Melbourne ao agitado centro comercial. De repente, senti que algo de anormal estaria por ocorrer – sinal de perigo. Prontamente levantei-me e segui, assim como os outros passageiros, em direção à carruagem seguinte. Na expectativa de algum acontecimento nefasto, encadeada a reação, apavorada, embora não entendesse do que se tratava, seguia o grupo. Parando na próxima estação, policiais entraram na cabine, e devidamente aparatados, vi que um deles, com a ajuda de um braço mecânico, retirava de lá um embrulho em papel marrom, localizado sob um dos assentos. Mais tarde, assistindo ao noticiário, fiquei sabendo que se tratava de uma piada, e de mau gosto. Não seria uma bomba! Ainda bem. Mesmo assim, todo mundo por aqui parece viver em permanente estado de alerta, principalmente em se tratando de aglomerações, em estádios ou transporte público. Na verdade o medo coletivo também é uma forma de terrorismo.

Acabei de ler um artigo sobre os conflitos da globalização. Nós vivemos num mundo que se encontra dualmente, encolhendo e expandindo-se. O mundo vai crescendo sim, mas, inevitavelmente segue quebrando-se. Considerando-se que nesse sistema, as bordas nacionais são irrelevantes, por ser ato contrário ao processo filosófico global. Assistimos então a tribalismos de toda natureza florescendo. Significação simbólica, de global ecumenismo, tentando persistir nas áreas política e econômica. Por causa do grande aumento do tráfico de culturas, o que seria uma forma persistente de interação, tornou-se parte do conflito. Sim, porque essa vila global de hoje, na verdade, trata-se de um sistema não igualitário. Nessa atualidade, um crescente sentimento vai crescendo – o de insegurança. Nossas vidas parecem em potencial risco, fenômeno que transcende fronteiras.

Assistimos, e somos testemunha, de um milênio em crise, e cada um de nós a sentir-se de certa forma culpado – embora sendo vitima de um sistema que não vem sendo satisfatório. Vozes em ação são caladas, por algo bem mais contundente – a voz do poder político-econômico.

As mudanças no mundo global acontecem tão rapidamente que até os analistas da ciência política têm dificuldade em acompanhar os novos desenvolvimentos. Novos termos literários são adicionados ao léxico. Mudanças são irreversíveis. Parece-me um tanto naíve o sentimento de nacionalidade gerado pelo ‘Brexit’. Não adianta reverter os ponteiros de um relógio em andamento, pois, o mundo não será o mesmo de antes. Sentimentos e experiências, inegavelmente, trocas culturais alcançam essa humanidade global – transcendem fronteiras. A contaminação ideológica já está feita – e crises de identidade também. Agora, os governos de potências maiores tentam segurar os danos – fechando fronteiras. Infelizmente, os conflitos da globalização, crescendo sem controle, são assim, que nem os sapos importados, sem o respectivo predador (antídoto).