O Enem – Exame Nacional do Ensino Médio acontecerá nos dias 05 e 12 de novembro e com as datas se aproximando, os estudantes se encontram em reta final da preparação para as provas. Na hora dos estudos a melhor opção sempre é a que se adequa à rotina e flexibilidade nos horários.

Os alunos que estão em busca de vídeoaulas, matérias específicas ou até mesmo um curso rápido, mas não querem ter um custo por causa do orçamento, podem contar com as bolsas de estudo do Educa Mais Brasil para o Pré-Enem que chegam até 70% nas mensalidades.

A diretora de Expansão e Relacionamento do Educa Mais Brasil, Andréia Torres, pontua: “A preparação para a prova é o momento crucial para a decisão do futuro dos alunos, por isso, o programa busca inserir o estudante no cenário da educação e oferece bolsas parciais, para esta modalidade em cursos online, EAD e presenciais”.

Os interessados podem acessar o site www.educamaisbrasil.com.br, optar pelo Pré-Enem, conferir as opções de vagas, modalidade e duração do curso. O programa tem parceria com mais de 18 mil instituições no País, entre elas: Pré-Vestibular Aprovados, Aprovar Ensino Particular, Curso Atitude, RC Concursos, Cursinho da Federal e Curso FMB.

O Educa Mais Brasil ainda dispõe de um canal no YouTube que traz “Dicas do ENEM” https://www.youtube.com/user/educamaisbrasil, onde professores de cursinhos parceiros do programa dão informações importantes para a redação e alguns dos temas mais abordados nas provas.

As bolsas de estudo do programa também são estendidas para a Graduação, Pós-Graduação, Educação Básica, Cursos Técnicos, Idiomas, Preparatório para Concursos, Cursos Profissionalizantes e EJA – Educação para Jovens e Adultos. Mais informações podem ser obtidas por meio da central de atendimento, pelos telefones 4007-2020 para Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 724 7202 para demais localidades.