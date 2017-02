Escritora valenciana Jamile Menezes é a convidada da Biblioteca Monteiro Lobato no Bate Papo com o Escritor

Um encontro para contar a história e o processo de criação do livro por meio de brincadeiras populares. Assim será o Bate-papo com o Escritor na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato – vinculada à Fundação Pedro Calmon/ SecultBA.

A unidade receberá, para tanto, a arte-educadora, fotógrafa, designer e autora do livro “As escolas de Joana”, Jamile Menezes. O encontro acontecerá às 10h, em 18 de fevereiro, e é aberto ao público.

O livro é resultado do Trabalho de Conclusão de Curso de Artes Visuais, na Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), e conta a história de Joana: uma menina de 8 anos que vive na zona rural com os pais e dois irmãos, muito longe da escola.

“A ideia do livro surgiu da minha experiência como arte-educadora e contadora de histórias. Percebi a necessidade de representar as crianças negras e da zona rural, além de reforçar a parceria entre escola e família, mostrando que aprendemos com todo mundo e em qualquer lugar”, conta a autora.

Jamile assina as ilustrações e diagramação do livro, além de tê-lo publicado por conta própria após se cadastrar como editora na Biblioteca Nacional. O livro, que já foi adotado como paradidático em escolas, se relaciona com a vida da autora: “Joana é o nome da minha bisavó. Os personagens fazem parte da minha família e o local onde acontece a narrativa foi onde eu passei a minha infância”.

Natural de Valença, na Bahia, Jamile é arte-educadora na ONG Casa de Barro – Cultura, Arte, Educação em Cachoeira – BA. “Esse livro é um projeto de vida, reúno tudo que faço, desde o trabalho de designer até a contação de histórias e, principalmente, a valorização da infância e do brincar como peças fundamentais na formação do indivíduo”, finaliza Jamile Menezes.

Sistema – As bibliotecas públicas integram o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, gerido pela Fundação Pedro Calmon – Secretaria de Cultura do Estado (FPC/SecultBA). O Sistema é composto por seis bibliotecas públicas estaduais localizadas em Salvador, sendo uma delas a Biblioteca de Extensão com duas unidades móveis, uma no município de Itaparica e uma biblioteca virtual especializada na história da Bahia (Biblioteca Virtual Consuelo Pondé). O Sistema também presta assistência técnica para mais de 450 bibliotecas municipais, comunitárias e pontos de leitura, além de cursos de capacitação para os funcionários destas unidades.

Fonte: Biblioteca Infantil Monteiro Lobato