Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 2ª edição do Curso Livre de Cinema (CLIC), turma 2017. Os interessados podem efetuar inscrição gratuitamente, preenchendo o formulário online disponível em www.cursolivredecinema.com até o dia 19 de fevereiro. As aulas acontecerão entre o dia 04 de março e 17 de junho, aos sábados, das 9h às 13h, na Faculdade de Comunicação da UFBA.

O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia. A atividade formará uma turma com 30 pessoas, maiores de 18 anos. Sendo 10 vagas reservadas para estudantes da UFBA e 20 vagas disponíveis para o público geral.

O Curso Livre de Cinema (CLIC), projeto de extensão realizado na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, propõe a formação artística e cultural dentro do campo do audiovisual através do planejamento e produção da linguagem cinematográfica, da experimentação audiovisual e da realização fílmica.

O Curso é coordenado e orientado por professores, estudantes e realizadores de cinema e audiovisual da UFBA, com certificação de 100 horas aula para os participantes. Serão realizados 3 filmes de curta-metragem como processo de conclusão do curso, com exibição pública em Sala de Arte.

