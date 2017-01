Eleição ocorreu nessa quarta-feira (25)

A União dos Municípios da Bahia (UPB) tem um novo presidente: o prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro (PSD), eleito nesta quarta-feira (25) com 206 votos. Seu concorrente, o prefeito de Euclides da Cunha Luciano Pinheiro (PDT), obteve 139 votos. Outros 41 prefeitos baianos não compareceram para a votação.

Eures Ribeiro, que é da região do Vale do São Francisco, foi apoiado pelo governador Rui Costa (PT). Já Luciano tinha o apoio do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM).

Desde cedo, Eures se mostrou confiante na vitótia. Ele chegava a contar com 250 a 280 votos. Além da torcida de Rui, Eures contou com o apoio declarado da atual presidente da UPB, Maria Quitéria.

Ela, no entanto, disse ter ficado triste por não ter conseguido unificar. “Como na última eleição eu tive de todos os partidos, da base do governo e da oposição, eu me tornei uma presidente muito forte. Espero que quando acabe a eleição todos se tornem municipalistas, e continuem defendo os municípios”, declarou.

Correio 24 Horas