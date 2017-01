Falando a língua do vinho I

Caro leitor, para cada área profissional usamos termos técnicos e específicos, e com o vinho não podia ser diferente.

A partir deste texto, definirei as principais palavras usadas regularmente no glossário da bebida de Baco.

ACÉTICO: com odor de vinagre e quando bem pronunciado, torna a bebida intragável.

ÁCIDO: com bastante acidez. Normalmente a acidez é característica de vinho jovem ou daqueles feitos com uvas verdes, como os vinhos verdes. Em dose levemente emergente, cria frescor.

AÇÚCAR RESIDUAL: conjunto de açúcares que continuam presentes no vinho após a fermentação alcoólica.

ADSTRINGENTE: sensação de aspereza causada por excesso de tanino, em especial nos vinhos jovens, diminuindo com a idade. Sinônimo de duro, áspero e tânico.

AGUADO: pobre em corpo e álcool, não melhorando com a idade. Sinômino de diluído e magro.

AGULHA: seco e ácido, picante como agulha, por causa da acidez ou do gás carbônico.

ALCOÓLICO: alto teor de álcool.

AMADURECIMENTO: conjunto de operações conduzidas da descuba (operação enológica que consiste na separação da parte sólida da uva – casca e semente do mosto) até o engarrafamento.

AMARGOR: um dos quatro componentes do gosto. Certos vinhos como o Amarone, revelam essa característica.

AMÁVEL: teor de açúcar entre suave e doce.

AMÊNDOAS: aroma de amêndoas tostadas, característico de velhos brancos da Bourgogne.

AMPELOGRAFIA: ciência da vinha, que se dedica ao estudo e à classificação das cepas.

ANTOCIANINA: pigmentos vermelhos da uva que conferem sua cor aos vinhos tintos.

APARA: um dos trabalhos em verde que consiste em encurtar a vegetação de verão para evitar a perda de seiva ocasionada pelo crescimento de ramos jovens.

APIMENTADO: odor aromático de certos vinhos jovens oriundos de climas quentes.

ARDENTE: boa qualidade, quando de ardência moderada.

AROMA: o perfume de fruta fresca. Diminui com a fermentação e desaparece com a idade, sendo substituído pelo “buquê”.

ATESTO: operação que consiste em controlar o preenchimento dos principais vinários, a fim de que o vinho não fique em contato com o oxigênio do ar.

AUSTERO: não é isento de boas qualidades, mas seu alto conteúdo de tanino tende a obscurecer o gosto e o aroma.

AVELUDADO: com textura de veludo, não deixando nenhuma sensação áspera no paladar. Com untuosidade pronunciada. Característica de tintos bem evoluídos. Sinônimo de sedoso.

AVINAGRADO: vinho que passou do ponto e se tornou impróprio para consumo.

*Publicado na edição impressa nº 601, do jornal Valença Agora.