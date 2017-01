Caro leitor, este glossário define termos específicos no mundo do vinho, dando sequência ao texto anterior.

BALANCEADO: que possui todos os elementos naturais em boa harmonia. Usado especialmente quando se trata de balanço entre doce e ácido.

BLANC DE BLANCS: vinho branco elaborado a partir de uvas brancas.

BLANC DE NOIRS: vinho branco elaborado a partir de uvas negras.

BLUSH: termo americano que significa rosé.

BODEGA: equivalente espanhol de adega ou cantina.

BORRACHA: odor de alguns vinhos feitos com mostos de baixa acidez.

BORRA: formada de impurezas, de leveduras em estado de via latente, tártaros e matérias residuais da vindima, a borra se deposita como sedimento limoso no fundo dos barris.

BOUCHONNÉ: O vinho que tem cheiro forte de rolha e geralmente intragável. Esse fenômeno, irreversível e bastante raro, se deve ao desenvolvimento de certos mofos específicos da cortiça.

BRUT: referente a espumantes extremamente secos.

BUQUÊ: a fragrância de um vinho que se desenvolve com a maturidade. Um conjunto de aromas agradável que é percebido pelo nariz.

CAPITOSO: com bom teor alcoólico.

CARÁTER: sabor positivo e distinto, dando características ao vinho.

CARVALHO: sabor de carvalho em razão do longo armazenamento em barris ou tonéis de madeira.

CAVA: termo genérico que se aplica aos vinhos espanhóis efervescentes elaborado segundo método tradicional.

CEPA: variedade de uva do gênero Vitis vinifera.

CHEIO: com corpo e cor. Frequentemente aplicado a vinhos que têm alto teor de álcool, açúcar e extratos.

CLÁSSICO: vinho procedente do coração de um vinhedo.

COMPLETO: maduro e elegante. É o vinho dos grandes anos.

COMPLEXO: de aromas diversos em diferentes graus de percepção.

COMUM: sem característica. Termo usado para indicar vinho de qualidade inferior feito de uvas americanas.

CORTE: operação que consiste em casar vários vinhos. A sua finalidade é a elaboração de um conjunto bem melhor do que cada cepa tomada separadamente.

CORPO: representa o peso e a substância de um vinho na boca, indicado por seu teor de extrato seco e de álcool.

CURTO: retrogosto pouco demorado. Oposto de longo.

DECRÉPITO: vinho que se encontra no estágio final da velhice.

DEFUMADO: aroma particular de determinados vinhos do Vale do Loire, feitos com uvas Sauvignon Blanc, como o Pouilly-Fumé.

ENCORPADO: com o corpo.

ENGAÇO: ramificação do cacho de uva; conjunto dos pedúnculos aos quais se ligam os grãos ou bagos.

ESPECIARIA: aroma e sabor fortes de especiaria de determinadas variedades de uvas, como a Gewürztraminer. O aroma é mais rico e pronunciado do que aquele chamado de frutado.

EVANESCENTE: de aroma fugaz.

FARTO: com muita doçura e pouca acidez

FECHADO: ainda sem demonstrar nenhuma característica por ter sido engarrafado recentemente.

FRANCO: que ataca diretamente o paladar.