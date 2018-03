O inglês Ralph Eric Nicholson, radicado em Valença, famoso mestre construtor de embarcações e dono de estaleiros que fizeram história em Valença, faleceu nesta quinta-feira, 8 de março em Valença, aos 83 anos. Há dois anos, Ralph lutava contra um AVC agressivo. Seu corpo foi levado para ser cremado em Salvador. As cinzas serão trazidas para o seu estaleiro no Dendezeiros, assim que liberadas.

Ralph chegou ao Brasil, especificamente em Valença, no ano de 1983. Sua experiência contribui muito para o auge da construção naval em Valença. Dentre seus feitos, está a réplica da caravela Nina (da frota de Cristóvão Colombo). A embarcação de 26 metros de comprimento por sete de largura, foi construída pela equipe de Ralph Nicholson sob encomenda da Morgan Sanger Columbus Foundation (Fundação Columbus), com sede no Caribe, e custou R$ 2 milhões. Foi a segunda caravela que o engenheiro construiu para a fundação. A primeira, feita para as comemorações dos 500 anos do Descobrimento da América, foi usada nas filmagens da fita “1492” sobre a viagem de Cristóvão Colombo ao “Novo Mundo” e também era uma réplica da Nina.

Ralph deixa esposa e dois filhos.

