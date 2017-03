O Centro de Cultura Amélio Amorim recebe neste domingo (26), a partir das 16h, o Rockambo In Conexão – Edição Março. Alguns dos principais nomes do cenário rock baiano, em suas variadas vertentes, desde o rock contemporâneo, passando pela mistura com sons regionais e o instrumental, até o rock setentista e o heavy metal vão se apresentar. Ingressos a R$ 5 e R$ 2,50. Nos meses de abril e maio, os municípios de Irará e Santa Barbara também irão receber o projeto, que conta com o apoio financeiro do Governo da Bahia através do Fundo de Cultura do Estado da Bahia.

