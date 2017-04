Feira dos Caxixis reúne artesanato, gastronomia e música na cidade de Nazaré, no Recôncavo da Bahia, entre esta quinta-feira (13) e domingo (16). Na programação musical, estão atrações como Paulinho Boca, Léo Santana, É o Tchan e Olodum. [Confira a programação completa abaixo]

A mostra de caxixis, que são miniaturas de objetos em barro, fica exposta no centro do município, nas praças dos Táxis e Alexandre Bittencourt. Cerca de 200 barracas serão montadas no local para exposição das peças, do artesanato e da gastronomia da região.

Peças em couro, madeira, sementes, além de moringas, potes, cofres em forma de porquinhos, jarras, purrões, objetos decorativos e utilitários estarão à venda. Além disso, uma miniolaria será disponibilizada no local para que um oleiro de Maragojipinho, distrito do município de Aratuípe, faça peças sob o olhar de moradores e visitantes.

História

A Feira dos Caxixis, que este ano tem o tema “Retratos de uma História”, começou com uma pequena exposição idealizada por um oleiro de nome Patrício. Em uma canoa, navegando pelo Rio Jaguaripe, ele deslocou-se de Maragojipinho até Nazaré, na Semana Santa, levando miniaturas confeccionadas em barro, compradas pelos moradores ainda no porto. O sucesso motivou o artesão a convidar outros oleiros para irem com ele, originando a feira.

PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA (12)

18h – ABERTURA DA FEIRA DOS CAXIXIS (PRAÇA CEL. JOSÉ BITENCOURT.)

QUINTA FEIRA (13)

07h as 21h – FEIRA DOS CAXIXIS (CIRCUITO CAXIXIS NAS PRAÇAS, DR. ALEXANDRE BITENCOURT E CEL. JOSÉ BITENCOURT.)

ARENA CAXIXIS



SEXTA FEIRA (14)

0h – SEM RETOQUE

2h – SAMYRA SHOW

4h – DUAS MEDIDAS

SÁBADO (15)

20h – OLODUM

22h – XANDE DE PILARES

0h – PLAYWAY

2h – CARLA CRISTINA

4h – OZ BAMBAZ

DOMINGO (16)

15h – DANIEL VIEIRA

17h – BANDANA

19h – É O TCHAN

21h – LÉO SANTANA

23h – EDCITY

1h – BANDA FOX

FEIRA DE CAXIXIS 2017 RETRATO DE UMA HISTÓRIA



ARENA MARIA FUMAÇA



SÁBADO (15)

10h – VAL VILAS

11h – MAICON LIMA

12h – TONY GUYTA

13h – JAILTON ROMÂNTICO

14h – LÉO CLIMA GOSTOSO

15h – PAULINHO BOCA

16h – NALDO SANTOS

17h – PANKADA GROOVE

18h – NIVALDO MARQUEZ

19h – DIEGO MORAES

DOMINGO (16)

10h – GRUPO SAMBA DE FÉ

11h – TOM PINHEIRO

12h – EMBALO BEACHT

13h – SAMBA DE ESPARRO

14h – LUZIEL

BLOCOS

SÁBADO (15)

– BLOCO AS NAZARETHS – SAÍDA DA ODONTOCÁRDIO SENTIDO PRAÇA ARTHUR SAMPAIO E RETORNANDO PARA O LOCAL DE SAÍDA. CONCENTRAÇÃO ÀS 12h.

– BLOCO CACHAÇA COM FARINHA RETRÔ – SAÍDA DA ODONTOCÁRDIO SENTIDO PRAÇA ARTHUR SAMPAIO E RETORNANDO PARA O LOCAL DE SAÍDA.

CONCENTRAÇÃO ÀS 10H.

RECREAÇÃO

SÁBADO E DOMINGO (15 E 16)

A PARTIR DAS 16h

PARQUE INFANTIL

PINTURA FACIAL

DANÇA E SHOWS

DESFILE DE BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA LEI Nº 767/2015

