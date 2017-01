Os presidentes de Associações de bairros de Valença solicitaram a Federação das Associações de bairros de Valença (FEMAMVA) a realização da sua primeira assembleia do ano para tratar da cobrança da taxa de água realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto(SAAE).

A reunião aconteceu na noite desta quarta-feira(04), na sede da associação de moradores da Vila Operária e contou com as participações dos presidentes de associações de bairros, presidente da FEMAMVA, Romilson Muniz, os vereadores Adailton Francisco, Jota Almeida, Betão, Clóvis Loureiro e Lorena Merces.

“São muitas reclamações que chegam a FEMAMVA de todas as associações de bairros de Valença e convocamos essa assembleia e convidamos os representantes do povo para solucionar essa situação. O método de cobrança por parte do SAAE está equivocado e a população vai entrar em campo para reivindicar os seus direitos. Vamos fazer um abaixo-assinado em toda a cidade e contaremos com o apoio dos vereadores e do Ministério Público”, disse Romilson Muniz.

Os vereadores presentes se colocaram a disposição da FEMAMVA e o parlamentar Adailton Francisco irá encaminhar uma solicitação junto a mesa diretora da Câmara de Vereadores para promover uma audiência publica, onde a pauta será exaustivamente debatida. “O SAAE não incentiva o consumo responsável da água e sustentabilidade, nem apresenta de forma justa a tarifação, já que a cobrança não é feita pelo consumo e sim pelo tamanho da casa”, alfinetou Francisco.

Os vereadores Jota Almeida, Betão , Clóvis Loureiro e Lorena Merces também colocaram os seus mandatos a disposição das associações de bairros de Valença. O abaixo assinado já começa a circular em Valença e audiência publica já encaminhada.

Após esse momento da pauta do SAAE, a FEMAMVA promoverá em todos os bairros reuniões setoriais para traçar o diagnóstico participativo da entidade e alinhar com os órgãos competentes as revindicações de cada bairro e das suas associações de moradores.

Ascom FEMAMVA