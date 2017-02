Do terminal de Bom Despacho para São Joaquim, movimento é tranquilo.

Horários extras ocorrem por conta do aumento da demanda, nesta segunda.

Dois dias antes da abertura oficial do Carnaval na capital baiana, o movimento de embarque de passageiros, na manhã desta segunda-feira (20), no sistema ferry-boat, é moderado de Salvador para a Ilha de Itaparica, de acordo com a Internacional Travessias.

Já do terminal de Bom Despacho para São Joaquim, o movimento é tranquilo.

Além dos horários regulares (a cada hora), as saídas ocorrem a cada 30 minutos, nos dois sentidos, por conta do aumento na demanda de passageiros. A expectativa da operadora é de que o esquema de horários extras continue até o final da manhã.

Estão em operação os ferries Anna Nery, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Juracy Magalhães Jr., Pinheiro e Zumbi dos Palmares.

Para verificar a disponibilidade de vagas do serviço de hora marcada (exclusivo aos condutores de veículos), é necessário acessar o site da empresa. O pagamento para esta modalidade é feito com cartões de débito ou crédito.

O sistema disponibiliza uma Central de Atendimento ao Cliente (CAC), localizada no Terminal São Joaquim e aberta de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 7h às 13h. Os contatos são 3032-0475 e cac@internacionaltravessias.com.br.

Carnaval

O sistema Ferry Boat abriu 1.238 vagas extras nas madrugadas dos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, com saídas do terminal São Joaquim; e 1º e 2 de março, com saídas do terminal Bom Despacho. A venda deste serviço é feita exclusivamente on-line,

A Internacional Travessias alerta para que o usuário cheque checar a disponibilidade através do site porque o total de vagas oscila bastante. Um dos motivos para essa oscilação é que a passagem adquirida pode ser reagendada, por exemplo, voltando a ficar disponível no sistema.

Com informações do G1 BA