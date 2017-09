Neste final de semana, Valença foi palco do Festival de Ginástica Rítmica #SomosTodosGinástica, realizado pela Federação Bahiana de Ginástica Rítmica (FBG) em parceria com a Equipe de Ginástica Rítmica Top Gym de Valença. O evento levou centenas de pessoas ao Ginásio de Esportes Municipal no sábado, 09, para conferir as apresentações das equipes de ginástica de Valença e Taperoá. O evento que comemorou o Dia Municipal de Ginástica Rítmica, 06 de setembro, contou com o apoio do Governo do Estado da Bahia e da Prefeitura de Valença.

O Festival teve a coordenação da ex-ginasta e técnica Gilcélia Almeida Barbosa, carinhosamente conhecida como pró Gil. As presenças ilustres de grandes nomes da ginástica rítmica nacional abrilhantaram o evento e foram homenageadas durante o Festival: o baluarte da GR no Brasil, a Sra. Dayse Barros, primeira ginasta a competir internacionalmente representando o país; sua filha Letícia Barros, ex-ginasta, ex-técnica da seleção brasileira de GR, árbitra internacional e gerente de competição de GR nas Olimpíadas Rio 2016; Esther Lima, árbitra internacional, ex-ginasta da seleção brasileira de GR; Maria de Fátima Negreiros, primeira ginasta baiana a competir na modalidade individual, árbitro internacional, membro da FBG, e Evelin Lobo, presidente da Federação Baiana de Ginástica Rítmica e árbitra nacional da Confederação Brasileira de Ginástica. A técnica Sílvia Sacramento que foi professora de ginástica rítmica da pró Gil também foi homenageada, mas não pode comparecer ao evento.

Também participaram do evento, a secretária de Cultura, Janete Vomeri; diretora de Cultura, Ângela de Mérice; diretor de Esportes, Olivaldo Barbosa; diretora de Juventude, Jéssica Brandão; vereador Mateus Passos; presidente do Conselho Municipal de Cultura, Juscimare Souza; presidente do CADI Valença, Marcos Vinícios, além de familiares, professores dos atletas que se apresentaram e comunidade.

Em entrevista ao Jornal Valença Agora, a ex-ginasta Dayse Barros que dirigiu a seleção brasileira de GR por 14 anos, conquistando diversos títulos, e é baiana radicada há muitos anos no Rio de Janeiro, falou de sua felicidade por estar em Valença. “Eu sempre ouvi falar de Valença, tenho um cunhado que nasceu aqui, mas nunca tive a oportunidade de vir na cidade”, contou. Entusiasmada, a Sra. Dayse, que além de ser a primeira ginasta brasileira a competir fora do país (Copenhagem – 1967), também foi uma das primeiras árbitras a participar de disputas internacionais, afirmou que a ginástica rítmica brasileira está cada vez mais em crescimento. A atleta que é referência na GR, afirmou que se encantou com o trabalho realizado em Valença pela pró Gil. “É um empreendimento maravilhoso”, ressaltou. Dayse também é escritora, tendo publicado vários livros didáticos sobre GR.

A ex-ginasta Letícia Barros que também trabalha com crianças em um projeto social no Rio de Janeiro, onde possui um núcleo de GR, parabenizou o trabalho da pró Gil. “A professora Gil está de parabéns, é um trabalho muito bonito e é muito bom a gente vê que existem pessoas que se importam com as nossas crianças e trazem elas para o esporte, dão educação, dão disciplina, que as preparam pra vida porque é isso que o esporte faz, ele prepara a gente para enfrentar a vida, eu estou muito feliz de estar aqui”, destacou.

A árbitra internacional Maria de Fátima Negreiros, campeã brasileira e baiana de GR, disse que a modalidade tem crescido muito nos últimos anos. Sobre o esporte em Valença, comentou: “Eu acho isso aqui essencial, muito importante para as crianças de Valença, isso é como se fosse o sonho delas, a gente está educando o sonho delas. Eu vivi essa realidade e entendo todo esse sacrifício, essa movimentação que a professora Gil teve e vai continuar tendo porque é muito difícil trabalhar com educação e esporte, mas eu fico muito feliz em poder participar e colaborar com o mínimo possível”.

Para a presidente da Federação Bahiana de Ginástica Rítmica, Evelin Lobo, o trabalho da pró Gil com as crianças, vai além do esporte. “É também um trabalho social. Ficamos muito felizes e satisfeitos com a resposta que tivemos de todos que nos disseram que esse trabalho é extremamente importante para Valença”, disse. Evelin destacou ainda que o Dia Municipal da Ginástica Rítmica é algo inédito no país e parabenizou o município.

O prefeito Ricardo Moura parabenizou a professora Gil pelo trabalho e ressaltou a importância da propagação das mais variadas modalidades esportivas em Valença. Também prometeu dedicar esforços para colaborar ainda mais com o projeto, a fim de fortalecer o Festival e todos os resultados positivos que ele proporciona ao município. “Professora Gil eu sei da sua luta e sei do seu entusiasmo e se Deus quiser faremos um festival ainda maior no próximo ano”, disse.

A ginasta Fernanda Santana Coelho, 14, de Salvador, que representará a Bahia na etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude 2017 neste mês de setembro em Curitiba, esteve presente no Festival e afirmou estar treinando muito para representar bem o Estado. Sobre sua passagem por Valença, Fernanda disse que foi um ótimo convite e uma oportunidade para incentivar os atletas locais. “Por mais que seja uma só apresentação isso significa muito, não só pra mim, mas pra todos que estão aqui”, destacou.

A mamãe da jovem ginasta Bruna Fernanda, 09, a Sra. Ione Souza de Jesus da cidade de Taperoá, não conteve as lágrimas ao ouvir da árbitra e ex-técnica da seleção brasileira, Letícia Barros, que sua filha é uma ‘promessa’. “Eu achei maravilhosa essa oportunidade do Festival, minha filha é o meu orgulho, sou suspeita para falar porque ela é o meu tudo, só tenho a agradecer”, disse emocionada. Ione falou também que a ginástica vem contribuindo positivamente na vida da filha e da família. “Bruna sempre foi uma criança que nunca me deu trabalho, sempre foi muito aplicada em tudo que ela faz, e esse esporte só faz ela melhorar a cada dia”, afirmou.

Para a pró Gil, a realização do #SomosTodosGinástica representa a realização de um sonho. Natural de Salvador, Gil chegou mudou-se com sua família para Valença, em 1991, e, a ausência da modalidade no município, a fez unir forças para implantar a GR na cidade, uma história de muita luta e sacrifícios. Sua trajetória é marcada por participações em academias e projetos sociais. Com o apoio de amigos, fundou a Equipe Top Gym.

Gil agradeceu a dedicação de toda sua família e amigos que junto com ela acreditaram no desenvolvimento da ginástica rítmica. “Há 17 anos você se tornou um ginasta. Somos casados e nesse tempo de união os meus sonhos se tornaram seus também. Você é meu amigo, parceiro, companheiro, incentivador e por tanto carinho e dedicação, abdicação e esforço não tem como deixar de dizer que é principalmente meu grande amor. Obrigada por tudo”, declarou-se para o esposo Flávio Barbosa.

O Festival contou com apresentações de ginastas das equipes Top Gym de Valença e Taperoá, Gym Clube (Salvador), grupos infantil e juvenil do CADI, projeto Restaurar, grupo Moviments, Colégio Salesiano e do grupo de dança Consequência que arrancaram muitos aplausos do público.

Confira as fotos do evento no slide a seguir: