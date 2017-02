Desde o dia 15 de fevereiro estão abertas as inscrições para a 10ª edição do Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana, o Fenatifs. O festival tem o intuito de valorizar, movimentar, debater e desenvolver o teatro para a infância e juventude, e os participantes tem até o dia 31 de março para se inscrever. Participam do festival os grupos de teatro de todo o Brasil que encenem espetáculos destinados ao público infanto-juvenil e que, preferencialmente, sejam inéditos no município de Feira de Santana-BA.

O Fenatifs tem consolidado a Bahia como pólo fomentador do teatro infantil brasileiro. O festival busca propostas diferenciadas para o grande público além de direcionar as poucas pessoas que em contato com a arte de forma inusitada. O 10º Fenatifs – Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana – BA tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretária da Fazenda e Secretária de Cultura da Bahia.

A Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia – Cia. Cuca de Teatro e apoio institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana, através do Centro Universitário de Cultura e Arte – CUCA, organiza o festival. De caráter não competitivo a 10ª Edição do Fenatifs compreenderá as seguintes atividades: apresentações dos espetáculos da Mostra Nacional; apresentações dos espetáculos da Mostra Interior do Nordeste; apresentações dos espetáculos participantes da Mostra Jovens Talentos (categoria institucional e de grupo); apresentações dos espetáculos convidados e atividades paralelas.

Cada Mostra tem seu Edital específico contendo as diretrizes para inscrição e participação, com a descrição da documentação necessária, a forma de seleção, especificações sobre cachê, ajuda de custo e as responsabilidades das partes. Será concedido a todos os grupos participantes o Troféu Biribinha, uma homenagem a Teófanes Silveira, grande incentivador do Fenatifs que, como Palhaço Biribinha, ator, diretor e produtor, reúne em experiência mais de 50 anos de vida artística adquirida em herança da família Silveira, família tradicional de circo do nordeste brasileiro. As atividades paralelas do 10º Fenatifs são constituídas de ações culturais compostas de debates, avaliações dos espetáculos apresentados, oficinas, palestras, workshops, mesa redonda e uma Mostra de Talentos Mirins com participação de grupos que encenam espetáculos feitos por crianças na faixa etária de 07 até 12 anos, exclusivamente do Município de Feira de Santana – BA, seus distritos e dos Municípios que compõem o Território Portal do Sertão.

Os Editais e formulários para inscrição nas Mostras do 10º Fenatifs estão disponíveis no site www.ciacucadeteatro.com.br conforme especificações.

MOSTRA NACIONAL

Edital nº 001/2017 – Mostra Nacional

Participação: Grupos de todo o Brasil que encenem espetáculos destinados ao público infanto-juvenil e que, preferencialmente, sejam inéditos no município de Feira de Santana-BA.

MOSTRA INTERIOR DO NORDESTE

Edital nº 002/2017

Participação: Exclusiva para Grupos do interior do Nordeste que encenem espetáculos destinados ao público infanto-juvenil e que, preferencialmente, sejam inéditos no município de Feira de Santana-BA.

MOSTRA JOVENS TALENTOS

Edital nº 003/2017



Participação: Grupos e instituições de todo o Brasil que encenem espetáculos com temas voltados não só para a infância como também para a juventude, cujo elenco do espetáculo seja composto por, no mínimo, 70% de adolescentes e jovens na faixa etária de 13 até 29 anos.

A Mostra é dividida em duas categorias: Categoria Institucional, para instituições sociais públicas ou privadas que trabalhem com teatro e/ou com Projetos teatrais no âmbito social e Categoria Grupo, para grupos independentes que tenham, no mínimo, 01 (um) ano de trabalho comprovado.

Mais informações pelo e-mail: fenatifs.ciacucadeteatro@gmail.com ou pelo telefone (75) 3491-8992.

Fundo de Cultura do Estado da Bahia (FCBA) – Criado em 2005 para incentivar e estimular as produções artístico-culturais baianas, o Fundo de Cultura é gerido pelas Secretarias da Cultura e da Fazenda. O mecanismo custeia, total ou parcialmente, projetos estritamente culturais de iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Os projetos financiados pelo Fundo de Cultura são, preferencialmente, aqueles que apesar da importância do seu significado, sejam de baixo apelo mercadológico, o que dificulta a obtenção de patrocínio junto à iniciativa privada. O FCBA está estruturado em 4 (quatro) linhas de apoio, modelo de referência para outros estados da federação: Ações Continuadas de Instituições Culturais sem fins lucrativos; Eventos Culturais Calendarizados; Mobilidade Artística e Cultural e Editais Setoriais. Para mais informações, acesse: www.cultura.ba.gov.br

