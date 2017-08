A comunidade católica de Valença celebrou neste domingo (06), a Festa do Bom Jesus da Paróquia Bom Jesus, na Praça da Lapa. Centenas de fieis lotaram o vão da Igreja para acompanhar a missa festiva presidida pelo Bispo da Diocese de Amargosa, Dom Valdemir Ferreira.

As homenagens a Bom Jesus começaram no dia 28 de julho com o novenário, e encerraram neste domingo após procissão com a imagem de Bom Jesus e de Nossa Senhora Aparecida, em homenagem aos 300 anos de aparição da sua imagem.

O Tema Central da festa foi “Igreja Comunidade: Família de Famílias!”. “A nossa Diocese de Amargosa optou em todas as festas um tema sobre a família, a família é santuário da vida, a família é tudo para nós, é na família que se aprende a perdoar, a amar, a pedir desculpas, a se reconciliar, a ser honesto, a ser justo, a ser Igreja”, ressaltou Dom Valdemir em entrevista ao Jornal Valença Agora.

O pároco, Padre Everaldo Santos, em seu primeiro ano coordenando a festa da Paróquia que assumiu a pouco mais de cinco meses, se surpreendeu com a fé dos valencianos. “O povo de Valença é um povo muito bom, é uma terra fértil para o nosso Senhor porque a expressão de gratidão, de carinho, de zelo, de fé, deste povo aqui nesta festa me surpreendeu. Muitas famílias se dedicaram, e isso me motiva mais, nas minhas orações vou continuar agradecendo a Deus para que ele me dê mais força para que, na companhia do Padre Nilton, nós continuemos juntos a lutar para que o anúncio do Evangelho aqui continue firme, fazendo com que cada família venha ao encontro de nosso Senhor e que nosso Senhor esteja ao encontro de cada família”, afirmou.

Para Ailton, presidente da comissão organizadora da Festa do Bom Jesus, a participação da comunidade católica na festa, cresceu. “Nossa avaliação é 10 em relação ao crescimento da festa, a comunidade católica participando, a procissão bem animada, está sendo muito gratificante ver o povo católico demonstrando sua fé, participando ativamente dos eventos da Paróquia. A gente agradece muito a participação de todos”, destacou.

Confira reportagem completa na próxima edição impressa do Jornal Valença Agora ( Edição nº641).