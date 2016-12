O aumento das tarifas de ônibus intermunicipais pegou muito passageiro de surpresa. O motivo é que a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) aprovou em 8,42% o reajuste do coeficiente tarifário quilométrico por passageiro do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros.

Segundo Paulo Andrade, Coordenador Regional da AGERBA, “Os custos operacionais das empresas aumentaram significativamente este ano e nossa diretoria de tarifas, que faz um acompanhamento disso, com base numa planilha, identificou que seria necessário um reajuste nesta ordem”.

O aumento foi divulgado no Diário Oficial do Estado no final de semana, véspera do Natal. O novo aumento ocorreu faltando uma semana para completar um ano do reajuste anterior.

Apesar do aumento, os passageiros não desanimaram e seguiram viagem para rever pessoas queridas e descansar na folga do fim de ano.