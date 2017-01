A “novidade” mostra quem te adicionou no aplicativo

A promessa de mostrar quem te adicionou no WhatsApp não passa de mais um golpe no aplicativo. Além de lançar a ideia como novidade, os cibercriminosos ainda incentivam os usuários do Android a instalarem apps com os amigos.

É assim que eles ganham dinheiro. De acordo com a PSafe, mais de 260 mil pessoas já foram enganadas nos primeiros quatro dias do ano. Segundo informações do UOL, o golpe indica a possibilidade de ativar uma nova função do aplicativo para visualizar as pessoas que o adicionaram.

No entanto, antes de cair na pegadinha, o usuário tem que compartilhar o link com a fraude com dez amigos e cinco grupos diferentes. A partir disso, o usuário é direcionado a uma página que induz a instalação de outros aplicativos, que não necessariamente contêm vírus.