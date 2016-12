O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia / Ipac-Ba assinou, na última terça-feira (20), na Ilha de Tinharé, cooperação técnica com a prefeitura de Cairu, Associação Empresarial de Cairu e Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul (Ides) para a revitalização do Forte do Morro de São Paulo. O projeto tem investimento de R$ 9,2 milhões para arqueologia, consolidação da muralha, prédios e acessos do forte para transformá-lo num grande centro de visitação local, nacional e internacional.

Pelo convênio, o Ipac disponibiliza especialistas nas áreas de arquitetura, museologia, patrimônio material e imaterial. Além disso, vai realizar cursos, oficinas, palestras para capacitação técnica de agentes municipais e da comunidade e elaboração todo o material técnico para uso didático. Segundo o Ides, a previsão é que o centro histórico-arquitetônico seja entregue em março de 2017 para a visitação pública. A muralha do forte tem cerca de 680 metros, além do portal, edificações à beira-mar, bateria de Santo Antônio, fortes Zimbeiro e São Luiz, dos séculos 16, 17 ou 18. O farol, no cume do morro, foi construído no Segundo Império, já no século 19, entre 1850 e 1855. O forte é protegido como Monumento Nacional (1939). Fotos:IPAC [Show slideshow]