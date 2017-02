Inaugurado em fevereiro de 2016, o único Centro de Parto Normal (CPN) do Baixo Sul da Bahia já realizou mais de 1000 (mil) partos humanizados. Sendo o primeiro deles o do pequeno Gabriel, que nasceu em meio a muita emoção, às 12h do dia 16 de fevereiro, pesando 2,910 kg e medindo 44 cm. Os pais, Bianca Maria Assis dos Santos e Daniel da Silva Melo, elogiaram o serviço prestado pela Santa Casa, que seguiu os

preceitos da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da Rede Cegonha: “Fiquei muito feliz pelo tratamento que recebi dos profissionais. Fui atendida por todos com muita atenção e carinho. Parabenizo a Santa Casa pelo CPN”.

Segundo Adriana Couto, diretora operacional da Santa Casa de Valença, “o CPN veio com a proposta de atender as exigências previstas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), mas, sobretudo, tem real interesse por desenvolver uma cultura de humanização, qualidade e segurança na assistência prestada aos seus usuários, inclusive, no que tange aos cuidados com o binômio mãe-filho”. Thiara D’Eça, enfermeira obstetra que compõe a equipe do Centro de Parto Normal completou, “nossa instituição proporcionou a essas gestantes uma assistência individualizada, com ambiência humanizada, acolhimento ao acompanhante e boas práticas. Me sinto privilegiada em somar com a Santa Casa e em estar ao lado dessas mulheres”.

Para Manoel Henrique Miranda, Sanitarista – Diretoria de Gestão da Rede Própria (DGRP) e apoiador da Rede Cegonha, “ter um serviço desse é bom para Valença e municípios circunvizinhos e é um grande espaço para poder mudar o modelo obstétrico de atenção ao parto de toda a região. É um centro irradiador das práticas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde”.

O atendimento é realizado através do Sistema Único de Saúde (SUS). A Santa Casa, que já possuía uma maternidade convencional, onde são realizados, aproximadamente, 200 partos por mês, promove também, gratuitamente, o encontro mensal Roda de Gestantes que oferece orientação ao pré-natal para mulheres grávidas de toda a região com o objetivo de conscientizar sobre a importância dos cuidados durante a gestação e tirar dúvidas até os primeiros meses após o nascimento do bebê.

Informações sobre o CPN podem ser obtidas através do telefone (75) 3641-8400.

– Para se tornar realidade, o CPN da Santa Casa de Valença recebeu um investimento no valor de R$ 207 mil, sendo R$ 82 mil provenientes de recursos próprios da Santa Casa. Os demais custos contaram com o apoio da SESAB, que viabilizou a aquisição de 6 camas pré-parto, parto e pós-parto (PPP) no valor de, aproximadamente, R$ 125 mil, além da contratualização para possibilitar os serviços prestados. A inauguração contou com a presença do Secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, do Deputado Federal Antônio Brito e do Deputado Estadual Hildécio Meireles. Cerca de 120 partos normais são realizados mensalmente através do SUS. O espaço conta com 5 quartos individualizados para a gestante e acompanhante, consultório obstétrico e sala de atendimento de enfermagem, seguindo os critérios de humanização do parto natural, que inclui o cuidado com a ambiência, humanização das condições do partejar e respeito à individualidade de cada mulher, cumprindo os critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Rede Cegonha.

Fonte: Ascom Santa Casa de Valença