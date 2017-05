Na última quinta-feira (04), o vice-prefeito Humberto Malheiros e a diretora-geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Rosemary da Paixão, inauguraram um novo Posto de Atendimento ao público situado no distrito do Guaibim, nas proximidades do Posto de Saúde.

O Posto de Atendimento no distrito foi aberto no período do carnaval para melhor atender a população na ocasião. Porém, percebendo a necessidade da comunidade, o SAAE definiu pelo funcionamento permanente do referido Posto, com o objetivo de melhorar atender os usuários locais. “A cidade cresce e precisamos estar atentos para sempre inovar nosso atendimento e serviços. O SAAE é uma empresa forte e precisa acompanhar as demandas da nossa população da melhor maneira possível”, frisou o vice-prefeito Humberto Malheiros.

A diretora do SAAE, Rosemery Paixão, informou que todos os serviços (2ª via de conta; reclamações de diversos vazamentos; novas ligações; religações) demandados pela população serão realizados no local, além de manter o agente credenciado para pagamento das contas (Mercadinho Super Lar). Na ocasião, a diretora pontuou ações importantes realizadas pelo SAAE como a Operação Verão, a qual objetivou a não interrupção de água durante o período de grande movimento no Guaibim. Assim como, a compra de equipamentos novos para a Estação Patipe, e várias desobstruções de rede de esgoto em diversas ruas da cidade.

Fonte: Ascom Valença

Fotos: Valdemir Lima