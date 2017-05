A comunidade católica da Gamboa festejou no último domingo (30) a padroeira Nossa Senhora da Penha, com uma bela procissão e grande missa, com efusivas demonstrações de fé, alegria em forma de cânticos e orações.

A magna missa foi celebrada pelo frei Aloísio, que exultou a importância do cultivo da bondade, da justiça e da santidade. A centenária Filarmônica Centro Popular Cairuense abrilhantou a festa, dando aos presentes, no final, a música-tema de Nossa Senhora da Penha, aflorando profundamente a emoção de todos.

A secretária municipal da Cultura de Cairu, Graça Peleteiro, disse que eventos como esse reforçam a cultura e a identidade local: “Estamos diariamente valorizando cada vez mais as tradições cairuenses, resgatando as manifestações e expressões populares, pois são elas que apontam quem somos, ocupando o imaginário coletivo e aprumando nossos importantes aspectos socioeducativos, religiosos e culturais”, afirmou.