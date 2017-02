Gelo marítimo do Ártico e da Antártida tem menor nível já registrado em janeiro, diz ONU

GENEBRA (Reuters) – A extensão do gelo marítimo no Ártico e na Antártida no mês passado foi o recorde mais baixo para janeiro, informou nesta sexta-feira a Organização Meteorológica Mundial, agência da Organização das Nações Unidas (ONU), ao mesmo tempo que concentrações de dióxido de carbono na atmosfera atingiram um nível recorde.

“O gelo inexistente em ambos pólos tem sido bem fora do comum”, disse o diretor do Programa Mundial de Pesquisas Climáticas, David Carlson, durante entrevista coletiva em Genebra.

