Durante visita ao Morro de São Paulo para inauguração da Fortaleza no último dia (20/01), o prefeito Fernando Brito reiterou ao governador Rui Costa a urgência da reforma total do terminal marítimo da localidade. No desembarque,o governador observou de perto os pontos apontados pelo gestor municipal e pediuao Secretário Estadual de Turismo, José Alves, que agilizasse na intermediação para encaminhamento do projeto da Prefeitura de Cairu aos responsáveis no Governo do Estado a fim de iniciar processo de revitalização total das pontes de embarque e desembarque do Morro de São Paulo e também da Gamboa.

Segundo o gestor de Cairu, os serviços de manutenção dos terminais serão objeto de uma licitação para contratação de empresa operadora que irá substituir o atual contrato emergencial temporário firmado com a empresa Dátolli. “Vamos encaminhar esse projeto e depois a empresa operadora ficará fazendo a manutenção para deixar sempre preservado”, destacou o prefeito.

“Esses terminais foram para gestão do município exatamente porque os usuários estavam insatisfeitos, pela falta de condições de atender a população e aos turistas. A Prefeitura retomou a operação há poucos meses e fez um projeto de recuperação completa dos dois terminais, que englobam a colocação de material mais resistente aos efeitos do salitre,bem como atentam para o conforto e acessibilidade dos passageiros. O Governador pôde visualizar de perto a situação e fizemos questão de mostrar a necessidade de um intervenção mais significativa para que a empresa que venha administrar possa fazer a manutenção com a receita tarifária de maneira viável. Após nossa articulação, Rui atendeu a nosso pedido e nos autorizou a elencar também os serviços que prevêem cobertura de proteção, adaptações de carrinhos de mãos, local de abrigo como mais comodidade para os guias e carregadores, colocação de corrimãos de alumínio, piers ampliados para aumentar a capacidade de atracamento das embarcações e modernização estética. Com a visita do Govenador, vamos tomar rapidamente as providências para deixar os terminais mais dignos do grande fluxo de passageiros que por ali passam todos os dias, em todas as épocas do ano”, comemorou o prefeito Fernando Brito.

Segurança Pública, Saneamento e Educação

Outra boa notícia é a liberação de um delegado exclusivo para a Ilha de Tinharé, com posto da Polícia Civil sediado no Morro, além de ações já cumpridas como a presença do Corpo de Bombeiros nas, e em breve o início da capacitação de Brigada de Incêndio voltado para o trade turístico. Os gestores do Estado e do Município também trataram de outras questões importantes,como a ampliação nos serviços de esgotamento sanitário e de tratamento de água de Morro, Gamboa e Boipeba, bem como a construção de do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água de Garapuá.

Outra reivindicação do prefeito Fernando Brito será atendida nos próximos dias quando terá início a reforma completa do Colégio Estadual Cândido Meireles, na Sede, sob o comando da empresa contratada Caaba Engenharia.

“A cada visita do Governador, e em nossas peregrinações e encaminhamentos nos diversos setores do Governo do Estado, extraímos mais novidades para o nosso município e saímos satisfeitos com seu olhar atento ao povo de Cairu. Não é à toa que hoje Rui é cidadão cairuense, honraria concedida por unanimidade pelos vereadores cairuenses devido aos serviços que vem prestando a população. Mais ações Tamanho G vem por aí. Continuaremos solicitando o braço forte do Estado para nos ajudar a continuar realizando antigos sonhos em todas as ilhas de nosso arquipélago”, garante o prefeito Fernando Brito.