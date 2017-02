Os editais foram publicados no sábado (11), no Diário Oficial do Estado

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia abriu Processo Seletivo Simplificado visando a contratação por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), para as funções de professores e profissionais da Educação de nível médio e superior. As inscrições serão realizadas no período das 8h do dia 17 de fevereiro de 2017 às 23h59 do dia 3 de março de 2017, no site www.ibrae.com.br.

Os editais foram publicados, neste sábado (11), no Diário Oficial do Estado. São 519 vagas para professores da Educação Profissional e Tecnológica e 211 vagas iniciais para professor substituto da Educação Básica, sendo que durante o ano letivo o número de convocados poderá chegar até 2.243. Confira os editais lançados aqui.

A seleção engloba, ainda, 157 vagas para preceptor de estágio de Enfermagem das unidades da Educação Profissional e Tecnológica da rede estadual e mais 655 vagas da Educação Especial, destinadas a Técnicos de Atendimento Educacional Especializado, Tradutor/Intérprete de Libras, Cuidador Educacional, Braillista e Instrutor de Libras.

Fonte: Correio 24h