Governo abre Novembro Negro com espetáculo no Teatro Castro Alves

A abertura oficial do Novembro Negro será realizada na quarta-feira (8), às 19h, no Teatro Castro Alves (TCA) com apresentações do Bando de Teatro Olodum e das cantoras baianas Juliana Ribeiro, Marcia Short, Wil Carvalho, Larissa Luz, dentre outras atrações. O mês marca o período emblemático de mobilizações pelo combate ao racismo, garantia e ampliação dos direitos da população negra.

A abertura no TCA terá transmissão ao vivo da TVE e do Portal do Irdeb (www.tve.ba.gov.br/tveonline). O espetáculo será antecedido por apresentações artísticas de alunos da rede pública estadual, no foyer do TCA. Os ingressos poderão ser adquiridos pelo preço popular de R$1 (inteira) e 0,50 (meia).

Ao longo do mês o Governo do Estado, através da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) e demais órgãos estaduais, realiza e apoia diversas atividades, tendo como ponto alto o 20 de novembro, instituído como Dia Nacional da Consciência Negra. Na programação de abertura haverá, ainda, assinatura dos termos de colaboração do edital Novembro Negro 2017, que viabilizará projetos da sociedade civil a serem desenvolvidos na capital e no interior, com investimento total de R$ 500 mil.

A programação do mês, que estará disponível no site da Sepromi (www.sepromi.ba.gov.br), inclui seminários, eventos culturais, rodas de diálogo, campanhas, além de entregas governamentais para povos e comunidades tradicionais no interior. As ações integram o calendário de 10 anos de criação da Sepromi e a agenda da Década Internacional Afrodescendente na Bahia (2015-2024).

Reforço à luta

O edital Novembro Negro tem como objetivo incentivar projetos que valorizem os ideais de luta, liberdade e emancipação do povo negro, a partir das propostas da sociedade civil organizada. Serão apoiados 15 projetos cujo público-alvo é a população negra baiana, assim como os povos e comunidades tradicionais. Estão programadas atividades variadas, a exemplo de capacitação e formação de jovens em comunicação popular, oficinas, dentre outras.

A data

O dia 20 de novembro foi instituído como o “Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra” em alusão ao líder negro Zumbi dos Palmares, falecido neste mesmo dia, em 1695. A medida tem como base legal a Lei Federal 12.519/11, em atendimento à demanda histórica do movimento negro no Brasil, que elegeu a figura de Zumbi como um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no país. Zumbi liderou o Quilombo dos Palmares (União dos Palmares, Alagoas), comunidade formada por escravos fugitivos das fazendas no Brasil colonial. O quilombo também foi palco da luta pela liberdade de culto religioso e prática da cultura africana.

Teatro Castro Alves

A programação artística do Teatro Castro Alves para novembro contempla uma série de espetáculos, a preços acessíveis, com foco ao tema alusivo ao Novembro Negro. Dentre as ações, estão o Concerto “OSBA EM CASA”, em sua nova edição, que acontece no dia 5 de novembro. A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta, um concerto de percussão em homenagem ao Mês da Consciência Negra, com duas sessões, às 17h e 19h, na Sala Principal do TCA. Os ingressos custam R$ 10 e R$ 5 (meia). O espetáculo, com a plateia no palco (limite de 230 lugares), terá a regência do jovem maestro Yuri Azevedo, expoente do programa NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia), e a participação especial do percussionista Mário Pam, mestre do bloco afro Ylê Ayiê.

O repertório traz a emblemática “Depois que o Ilê Passar”, composição de Miltão, com arranjos de Gilberto Gil Santiago; “Abertura Percussiva”, de Gilberto Gil Santiago, integrante do naipe de percussão da OSBA; “Como um Animal que Desce aos Vales”, de Flávio Gomes de Queiróz; “Toccata Para Instrumentos de Percussão”, do mexicano Carlos Chávez; “Ziriguidum”, de Paulo Costa Lima, e “Mitos”, de Ney Rosauro.

Quabales

Depois de ter se destacado nos palcos do Rock in Rio neste último mês de setembro, com um show próprio ao lado da cantora Margareth Menezes e ainda numa participação especial na apresentação do cantor norte-americano CeeLo Green, o coletivo percussivo e vocal Quabales será atração de novembro do projeto Domingo no TCA. Oriundo do bairro do Nordeste de Amaralina, o grupo mistura música, performance, percussão baiana, hip hop, canto, som eletrônico e percussão corporal com a linguagem do stomp e influências de música contemporânea. O espetáculo acontecerá na Sala Principal do Teatro Castro Alves, no dia 19 de novembro, às 11h, com ingressos a R$ 1,00 (inteira) e R$ 0,50 (meia).

Camila Pitanga

No encerramento do ciclo de encontros em 2017, o Mulher com a Palavra recebe, no dia 23 de novembro, às 20h, a atriz e diretora Camila Pitanga, com o tema “Negra, Sim!”. O evento, com apresentação de Rita Batista, vai discutir em plena semana da Consciência Negra a diversidade da negritude no Brasil, trazendo um olhar direcionado para as questões de gênero.

Na oportunidade, será possível refletir sobre temas como identidade racial e sua multiplicidade, os enfrentamentos das mulheres negras no Brasil e diversidade, a partir da própria trajetória da atriz, com mais de 20 anos de carreira na TV, cinema e teatro. O projeto é uma realização da Maré Produções Culturais, em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, patrocínio da Bahiagás e Instituto Avon.

Concha Negra

No dia 18, na Concha Acústica do TCA, às 18h, a terceira edição do projeto Concha Negra traz ao palco o Ilê Aiyê, primeiro bloco afro da Bahia, que nasceu no Curuzu – Liberdade, bairro de maior população negra do país. Ao longo de 43 anos de trajetória, “o mais belo dos belos” vem homenageando países africanos, revoltas negras, personalidades e estados brasileiros que contribuem para o processo de identidade étnica e autoestima do povo negro. Neste show, seus convidados são a rainha do axé Daniela Mercury e o rapper paulistano Criolo. A abertura do espetáculo fica por conta do Bando de Teatro Olodum. O ingresso custa R$ 30 e R$ 15 (meia).

Detran

No Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, o Detran realizará atividades lúdicas e educativas com o tema: “DETRAN CONSCIENTE: FIQUE BONITO NO TRÂNSITO”, voltadas para crianças de escolas públicas de Salvador, no Centro Interativo do órgão, localizado na Avenida ACM, ao lado da Rodoviária, a partir das 9 horas.

Os temas da abordagem do Detran estão relacionados ao da“Consciência Negra”. Ser bonito no Trânsito, por exemplo, é respeitar o próximo, as leis e as regras, ou seja, é tratar da conduta diária, inclusive as crianças, enquanto pedestres. Serão realizadas oficina de turbantes e maquiagem nas crianças, assim como a criação de frases alusivas para que as crianças tirem selfies com mensagens educativas

Agenda Sepromi

Dia 08/11: 19h: Abertura oficial do Novembro Negro e assinatura dos termos de colaboração para projetos (Edital Novembro Negro) – No TCA / Salvador-BA.

*Evento terá espetáculo com Bando de Teatro Olodum e das cantoras baianas Juliana Ribeiro, Marcia Short, Wil Carvalho, Larissa Luz, dentre outras atrações. Dia 15/11:

15h: Caminhada pelo Fim da Violência, da Intolerância Religiosa e pela Paz – Engenho Velho da Federação / Salvador-BA. Dia 17/11 e 18/11:

Alvorada dos Ojás – Dique do Tororó, Corredor da Vitória, Itapuã, Avenida Paralela e entrada do Aeroporto (bambuzal) / Salvador-BA. Atos iniciados no dia 17, às 22h, seguindo até o dia 18, às 7h. Dia 20/11:

Manhã: Lavagem da estátua de Zumbi dos Palmares – Praça da Sé / Salvador-BA.

Tarde: Caminhada da Liberdade (Curuzu) e Marcha da Consciência Negra (Campo Grande) / Salvador-BA. Dia 24 a 26/11:

1ª Feira Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais – Largo do Campo Grande / Salvador-BA. Dias 30/11 e 1º/12:

Reunião do Fórum de Gestores Municipais de Promoção da Igualdade Racial / Salvador-BA. Festival Esportivo Zumbi dos Palmares (Sepromi/Setre-Sudesb) – Ginásio de Cajazeiras / Salvador-BA (data a confirmar). Inauguração de unidades habitacionais (Sepromi/SDR) – Comunidade quilombola Boqueirão / Vitória da Conquista-BA (data a confirmar).

Fotos: Pedro Moraes/GOVBA