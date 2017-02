Os quase dezessete mil inscritos no concurso público da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) irão realizar as provas no próximo dia 12 de fevereiro, em Salvador. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (3) juntamente com a convocação para a primeira e segunda etapas do concurso, quando serão realizadas as provas objetiva e discursiva. Os locais de prova serão divulgados no site da organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (www.ibfc.org.br), e no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br).

As provas serão aplicadas no turno matutino, a partir das 9h15, com abertura dos portões às 8h e fechamento às 9h. É recomendável que os candidatos compareçam ao local de provas com antecedência, uma vez que os portões ficarão abertos por apenas uma hora. As provas terão duração de 4h30. Também é necessário que o candidato compareça à prova portando o comprovante de inscrição, documento oficial com foto e caneta esferográfica, azul ou preta, de material transparente, bem como lápis preto e borracha.

É vetado o uso de equipamentos eletrônicos de comunicação, como celulares, notebooks e palmtops, entre outros. Pertences pessoais, como óculos escuros, bolsas, sacolas, bonés e similares serão acomodados em local indicados pelos fiscais. Ao candidato somente será permitido sair da sala após uma hora de prova. O caderno de questões somente poderá ser levado depois que sejam transcorridas quatro horas da avaliação.

Durante o tempo de prova, os candidatos a um dos dois cargos – Especialista em Regulação ou Técnico em Regulação – deverão responder a 75 questões objetivas, de conhecimentos gerais e específicos, além de uma questão discursiva. A terceira etapa, com avaliação de títulos, será aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista de Regulação, desde que aprovados nas duas primeiras etapas do concurso público. Estas e outras informações estão disponíveis no edital, publicado em 17 de novembro de 2016.

Inscrições – Ao todo, 16.962 pessoas conseguiram assegurar participação na seleção, incluindo os candidatos a vagas de ampla concorrência e aqueles com deficiências ou que se autodeclararam negros. O concurso público oferta 60 vagas – 24 para o cargo de Especialista em Regulação e 36 para Técnico em Regulação.

O concurso é promovido pela Secretaria da Administração do Estado (Saeb) e atende ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado entre Agerba e Ministério Público Estadual. Para sanar dúvidas, basta consultar o edital, ou acompanhar as novidades no Portal do Servidor e no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – Governo da Bahia