Cinco dias de programação 24 horas por dia, 300 horas de conteúdos em mais de 30 áreas de conhecimento, expectativa de mais de quatro mil participantes e presença de convidados de renome nacional e internacional. Estas foram algumas das novidades anunciadas pelo governador Rui Costa, na última segunda-feira (3), durante a coletiva de apresentação da Campus Party Bahia. Jovens estudantes universitários e dos ensinos Médio e Profissionalizante marcaram presença para conhecer mais sobre o evento internacional de tecnologia que vai acontecer, pela primeira vez em território baiano, entre os dias 9 e 13 de agosto, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Estudante do curso de Sistema de Informações na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Emmanuel Argollo, vai ter uma oportunidade que esperava há muito tempo. “Minha expectativa é a melhor possível. É um evento que eu sempre tive vontade de participar, mas não conseguia ir por questões financeiras, e estou muito feliz. Nós, estudantes da área de tecnologia, vamos poder ver muita coisa e tudo muito atual, inclusive coisas que não vemos na faculdade ainda e podemos vir a estudar no futuro”.

Uma grande estrutura será montada na Arena Fonte Nova para receber e abrigar os campuseiros, como são chamados os participantes do evento. O presidente da Campus Party, Francesco Farrugia, participou da coletiva e exaltou o evento como “a maior experiência tecnológica do mundo”. “Traremos os melhores do mundo em 30 áreas de conhecimento para ensinar o que há de mais novo acontecendo no planeta. É um acontecimento para os jovens fanáticos por tecnologia. Eles vão encontrar um ecossistema que fala as mesmas linguagens que eles gostam”.

Após o evento de apresentação, a expectativa também empolgou a jovem Isabela Vaquer, estudante do Ensino Médio no Colégio Rotary, no bairro de Itapuã, em Salvador. “Eu achei uma ideia genial trazer esse evento para a Bahia. Estou muito animada e sei que vai ser para todos os jovens que gostam de tecnologia e não têm oportunidade de entrar em contato com esse assunto. É um evento muito grande. Eu já li sobre ele e aposto que vai ser ótimo”.

Para promover o intercâmbio de informações entre os participantes, o presidente do evento anunciou que, durante os cinco dias, será disponibilizado na Arena Fonte Nova conexão de internet de 20 gigabites, o que vai gerar uma velocidade de transmissão de dados muito maior do que é disponibilizado normalmente em conexões domésticas e empresariais, por exemplo.

Secom Governo da Bahia

Fotos Manu Dias