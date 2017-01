A Bahia estará em 62 eventos turísticos espalhados pelo mundo em 2017, o que representa um aumento de 27% em relação ao ano anterior. O objetivo é explorar a capacidade turística do estado de uma maneira lúdica, buscando uma aproximação mais dinâmica com o potencial visitante. Neste sentido, a Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa) apresentou seu calendário de eventos nesta quinta-feira (26), no Hotel Fiesta, em Salvador.

“Apresentamos nosso potencial nas principais feiras de turismo do mundo. Não chegamos de uma maneira tímida. Levamos uma equipe de baianas, distribuindo fitas e brindes, estimulando que as pessoas marquem presença em nossos estandes. Isso favorece o contato com os operadores que promovem o nosso destino e atraem turistas para nosso estado”, explica o secretário de Turismo do Estado, José Alves.

Segundo o superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado, o calendário de ações foi elaborado de maneira a possibilitar um aumento no número de visitações também em cidades do interior. “Nosso objetivo é trabalhar o estado como um todo, promovendo todas as 13 zonas turísticas para os mercados nacional e internacional. Além do destaque que damos aos grandes eventos anuais, como o Carnaval e o São João. Nesses eventos, nós divulgamos os atrativos e festas das diferentes localidades da Bahia”.

O secretário de turismo de Vera Cruz, Luiz Henrique Amaral, acredita que essas ações são importantes para alcançar um público maior. “É fundamental para que as cidades menores e municípios tenham a possibilidade de chegar onde não conseguiriam sem um processo articulado, como esse proposto pela Secretaria de Turismo [Setur]. Esse tipo de estratégia tem um impacto grande, pois a gente percebe um aumento no fluxo de pessoas”.

Mais voos

Neste verão, a Bahia oferece 1,5 mil voos extras. A Avianca anunciou 155 rotas adicionais. A Gol oferta mais de 900 voos, com 160 mil assentos a mais até março, incluindo uma rota direta entre Uruguai e Salvador. A Azul disponibiliza, até fevereiro, 350 voos extras para Salvador, Porto Seguro, Ilhéus, Lençóis, Teixeira de Freitas e Valença. Já a Latam Airlines oferece 86 voos a mais para a Bahia até janeiro, com destino a Salvador e Porto Seguro.

Internacionalmente, a Aerolineas Argentinas colocou em operação um novo voo regular Buenos Aires-Porto Seguro. Entre janeiro e março, a Gol opera um voo semanal Montevidéu-Salvador. De acordo com o secretário José Alves, o aumento na oferta de voos representa o empenho do estado em dinamizar a atividade turística. “Nessas feiras, nós também conversamos com as companhias aéreas, buscando atender uma série de pré-requisitos necessários para atraí-las para o estado. Estamos sendo bem sucedidos nesse trabalho”, afirma.

