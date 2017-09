Novo Estatuto Social foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada no último dia 31

O Grupo de Ação Comunitária de Valença (GACV) que administra a Casa de Francisco de Assis (Lar dos Velhinhos), realizou na última quinta-feira, 31, em sua sede, uma Assembleia Geral Ordinária para aprovação do novo Estatuto Social da entidade. A ação foi realizada em cumprimento a cláusula sobre a organização da instituição, prevista do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), celebrado com o Ministério Público (MP) no início deste ano.

A mesa de trabalho foi presidida por Laurinete Mendes dos Santos, que compõe o trio de administração da entidade, ao lado de Viviane Santos de Oliveira e Zenaide Porto Negrão que não esteve presente por motivos de força maior. Laurinete e Viviane conduziram os trabalhos que foram secretariados pela assistente Adriana Ribeiro. Também compuseram a mesa, membros da força tarefa montada pelo Ministério Público com o intuito de colaborar com a reestruturação do GAC, entre eles, a Promotora de Justiça, Dra. Lívia Sampaio; Roberval Vieira, representando a Loja Maçônica Paz e Fraternidade; o empresário Francisco Porto Negrão; José Elias Antar, representando o Rotary Club de Valença e a advogada Odília Magalhães que prestou assessoria gratuita na revisão do Estatuto.

De acordo com a conselheira Laurinete Mendes, a última reforma do Estatuto havia acontecido em novembro de 2006. “Passado mais de 11 anos foram percebidas situações que precisariam ser revistas para o aperfeiçoamento do documento, bem como para atender as determinações do TAC firmado com o MP visando o melhor funcionamento da entidade”, ressaltou a administradora, que disponibilizou uma cópia do documento para cada um dos presentes a Assembleia. “Realizamos algumas alterações e ajustes na redação do texto e redefinições de competências com o objetivo de modernizar e aprimorar o processo de gestão e a interação entre os conselhos”, pontuou sobre as mudanças no Estatuto.

A Promotora Lívia Sampaio destacou a importância do GACV para Valença. “Essa instituição desempenha um papel social de uma relevância muito grande para Valença”, disse, justificando ainda a necessidade do novo Estatuto: “O Estatuto estava muito defasado e não correspondia a atual realidade da entidade”. Ainda de acordo com Lívia, o novo Estatuto representa a formalização de uma ‘nova cara’ para administração do GACV. “O processo de mudança já vem ocorrendo desde a intervenção do Ministério Público, mas as alterações foram concretizadas a partir da recomendação que foi expedida pelo MP, e, logo em seguida, com a celebração do TAC. Desde então, as conselheiras que compõem o Conselho de Administração têm adotado inúmeras medidas para as melhorias. Importante ressaltar que as três conselheiras tem desempenhado esse importante serviço com muito afinco, a atividade que elas fazem não é remunerada, não recebem nada, e mesmo assim desempenham esse trabalho com muito carinho e muita dedicação. Basta dar uma simples olhada nas novas instalações do abrigo que a ‘cara’ da instituição já é outra. É claro que tem muita coisa pra melhorar ainda, tem algumas questões que nós estamos pontuando, e que aos poucos, devem ir se concretizando”, destacou a promotora.

Membros da plenária pontuaram algumas observações a cerca do documento, que foram colocadas em votação e aprovadas. Após as modificações, foi aprovado de forma unânime o novo Estatuto Social do GACV. Com a aprovação, o Grupo de Ação Comunitária de Valença pode cadastrar novos associados. Para se tornar sócio, o interessado deve dirigir-se a Secretaria do GAVC para preencher o formulário de adesão, e contribuir mensalmente com uma quantia mínima de R$ 50. A sede da entidade está localizada na Rua Teixeira de Freitas, nº 60, centro de Valença.