Campanha de consumo responsável do Saber Beber estará em mais três capitais e nas redes sociais; objetivo é reforçar a relação saudável que é possível se manter com a bebida alcoólica.

Para enfatizar que a alegria do carnaval tem tudo a ver com sabedoria e responsabilidade na hora de se consumir bebida alcoólica, o Grupo Petrópolis, detentor de várias marcas, entre elas a Itaipava, investe em diversas ações de divulgação do Saber Beber, seu programa de consumo responsável. Com o mote “Neste carnaval, deixe a sabedoria te levar”, o público será impactado com campanha em redes sociais e diversas ações espalhadas pelo país.

Em Salvador, o Saber Beber já entrou no ritmo do carnaval com ações de divulgação na sexta-feira, dia 02, durante feijoada da promoter Lícia Fábio, realizada no Restaurante Amado para mais de 800 convidados. Com materiais visuais e a distribuição de água, o projeto estará na Casa Bem Bahia, também de Lícia Fábio, além dos badalados camarotes Harém e Club.

Em Pernambuco, a campanha de consumo responsável também já começou

No último dia 4 de fevereiro, o Olinda Beer, uma das maiores festas pré-carnaval do país, reuniu mais de 40 mil foliões e, durante toda festa, ações de conscientização foram espalhadas pelo local. Em Recife, o Saber Beber estará nos próximos dias nos Camarotes Spettus e Boa Viagem com materiais visuais e promotoras que estimularão o consumo responsável.

Na capital paulista, a ação acontece no Sambódromo do Anhembi nos dias 09 e 10 de fevereiro, durante o desfile do Grupo Especial. A campanha estará no Camarote Confraria, um dos principais da avenida. Já no Hotel Holiday Inn, anexo ao sambódromo, os hospedes receberão água de cortesia com a comunicação do Saber Beber, reiterando que manter-se hidratado é uma atitude sábia e necessária. “A água materializa os conceitos do consumo responsável. Ela é o símbolo de que é preciso manter-se hidratado para aguentar o ritmo da folia mas, sobretudo, diminuir os efeitos do álcool no organismo”, reitera Emerson Neves, Gerente de Comunicação do Grupo Petrópolis.

O carnaval do interior de São Paulo também não ficará de fora. O Bloco Oba, em Votuporanga, reunirá – em quatro dias de festa – quase 100 mil foliões. Entre um show e outro, o Saber Beber passará sua mensagem.

No Rio, mais água para os foliões.

No Rio de Janeiro, o Saber Beber estará na Sapucaí nos Camarotes King e Rio, além do Camarote Itaipava. Desde o meeting point, os convidados e clientes serão impactados com a ação de conscientização, reforçando que é preciso sabedoria para curtir um carnaval com ainda mais alegria.

E nos dias 10 e 11 de fevereiro, os foliões que passarem pela Estação Carioca do Metro Rio, para pular carnaval nos blocos do Centro do Rio, vão receber uma garrafinha de água. Serão distribuídas quase 55 mil garrafas de água como cortesia. “Estamos preparando uma grande operação para distribuirmos milhares de garrafas de água para as pessoas que forem curtir os blocos. Um conforto no calor intenso do Rio de Janeiro e um importante reforço para a conscientização de todos”, completa Neves.

Consumo responsável também nas redes Sociais

A campanha do Saber Beber não se limita as ações em Recife, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Internautas de todo país serão impactados no Instagram e Facebook com uma comunicação específica para este carnaval. As mensagens, sempre com tom informal, reforçam que saber beber é saber se divertir e que pegar leve na bebida é garantia de diversão.

SOBRE O SABER BEBER

Lançado oficialmente em 2017, o Saber Beber (@saberbeber) é a plataforma de comunicação do Grupo Petrópolis para falar sobre os benefícios que envolvem o consumo consciente de bebidas alcoólicas. Englobando todo o mercado de bebidas alcoólicas, independente de marcas, o Programa Saber Beber desenvolve atividades por todo o país, seja com ações em eventos ou a comunicação com públicos específicos. Saiba mais em: www.saberber.com.br e @saberbeber no Instagram e Facebook.

Fonte: AC Comunicação