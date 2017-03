Nesta semana, o deputado estadual Hildécio Meireles (PMDB), encaminhou três indicações ao governador Rui Costa em prol da região do Baixo Sul. Uma delas, apela pela reconstrução, com tratamento asfáltico, da estrada compreendida entre o entroncamento da Ba-884 aos povoados de São Francisco e Barra dos Carvalhos, município de Nilo Peçanha. Conforme destaca o deputado, o Baixo Sul da Bahia é considerado hoje um importante pólo turístico brasileiro, além de já ter em sua atividade econômica secular a agricultura e a pesca. Nesse contexto a infraestrutura de transporte terrestre ganha importância fundamental para o desenvolvimento regional.

“Portanto a reconstrução deste importante trecho de estrada, com tratamento asfáltico, influenciará diretamente no desenvolvimento turístico e econômico de todas as comunidades litorâneas, tendo em vista que diante da viabilidade do acesso, permitirá a circulação de um número extremamente maior de visitantes, alavancando a economia e o turismo regional. E muito mais, porque proporcionará a melhoria da qualidade de vida à toda população da região”, disse, citando ainda a questão da Segurança Pública e segurança no trânsito

Não menos importante, Hildécio solicitou a implementação do sistema de transporte marítimo de pacientes com a aquisição de lancha ambulância para atender ao localidades ribeirinhas dos municípios de Maraú e Camamu. “Os moradores desses povoados em sua maior parte utiliza os transportes marítimos para os deslocamentos quando necessitam de atendimento médico e realização de exames, bem como para atendimento de urgência e emergência. Entretanto, as embarcações que atualmente realizam o transporte dos usuários são inapropriadas para a especificidade do trato com a saúde, causando desconforto e agravamento nas condições de saúde. E levando em conta esses dados e mais ainda que a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme reza a Constituição Federal em seu Art. 19, a necessidade da lancha ambulância fica clara”.

O peemedebista reivindicou ainda a construção do sistema simplificado de água tratada em Barra de Serinhaém, município de Ituberá. “Afinal, há de se ressaltar que o acesso à água tratada é condição de sobrevivência do homem, elemento essencial para a dignidade da pessoa humana, previsto constitucionalmente”.

Ascom Hildécio Meireles