Quem nunca se deparou com uma criança ou até mesmo um adulto empinando uma pipa? A verdade é que cenas como essa estão ficando cada vez mais raras nos grandes centros e nem tão grandes assim, como Valença. É para resgatar essa brincadeira que une famílias e integra as crianças, que o valenciano Raell Costa idealizou o I Festival da Pipa de Valença, que ganhou a parceria do Restaurante da Jivanete na realização. Com uma programação diversa, o evento acontece neste domingo sob as areias da praia do Taquari, no distrito de Guaibim.

Quem chegar cedindo ao evento poderá participar do aulão de dança com Thiago Mascarenhas e Cia. De Dança Movements, às 9horas. Das 10h às 13h, uma oficina vai ensinar como confeccionar pipa. Em paralelo, das 10h ao meio dia, o Dr. Arielson Silva vai cuidar do sorriso das crianças, com orientação de higiene oral e aplicação de flúor.

Uma programação musical foi planejada para embalar o domingo. Quem dará ritmo ao evento é o cantor Pablo Dominguez, com participação de Alexandre Borges. Está imperdível!

As pipas confeccionadas durante o evento, e também aquelas de quem levou de casa, ganharão os céus do Guaibim, das 13h às 15h, numa revoada coletiva.

O evento é gratuito. Para a inscrição é necessário levar 1 kg de alimento para somar forças no social. Toda arrecadação será doada ao Centro de Recuperação Sítio Renascer.

Todos estão convidados!

Serviço

Evento: I Festival da Pipa de Valença

Data: 28 de janeiro de 2018

Local: Praia de Taquari – Guaibim – Valença-BA. Próximo ao Restaurante da Jivanete

Horário: A partir das 9 horas

Entrada: Gratuita.

Inscrição: 1 kg de alimento