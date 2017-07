O 3º Encontro Pedagógico dos Coordenadores e Colaboradores do Ieste Educacional aconteceu nos dias 07 e 08 de julho

O evento aconteceu na sede do Ieste Educacional em Valença e contou com a participação de aproximadamente 65 professores universitários de mais de 10 cidades da Bahia, dentre elas Jequié, Jaguaquara, Chapada, Santo Antônio de Jesus, Valença, Ubaíra, Ubatã, Vitoria da Conquista, Amargosa, Salvador, Cairu e outras.

O Prof. Dr. Francisco Neto, Diretor Geral do Ieste Educacional abriu a palestra falando das novas normativas educacionais e da implantação de novos Polos Ead’s da Universidade Maurício de Nassau-UNINASSAU EAD nas cidades em que o Ieste Educacional já tem infraestrutura montada. Informou ainda sobre a autorização do MEC da Graduação Ead nos Polos do Ieste/Uninassau nas cidades de Valença e Amargosa e da necessidade de adequar a empresa as novas tendências educacionais que estão sendo implantadas e liberadas no Brasil.

Na tarde de sábado (08), o Encontro Pedagógico continuou na praia do Guaibim onde foram realizadas homenagens aos “Professores e Coordenadores Destaques” de 2016/17.1 e, ao fim do evento um almoço para os participantes do Encontro na Cabana do Dekinha, ao som da Banda Baianos e Cia com muito som, harmonia e alegria.

O Ieste Educacional/Uninassau Ead agradece a presença e participação de todos no Evento.

Fotos: Richard Mas/ Divulgação: Ieste Educacional