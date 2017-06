Os cursos são destinados a candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equivalente.

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) abre inscrições para Ingresso de estudantes em cursos técnicos, da forma de articulação subsequente, nos campi Valença e Teixeira de Freitas. Podem participar da seleção, candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equivalente. A inscrição é gratuita.

Estão sendo ofertadas 225 vagas, no total. Destas, noventa vagas são destinadas aos cursos técnicos em Agropecuária (30), Meio Ambiente (60) no Campus Valença. E 135 vagas no Campus Teixeira de Freitas para os cursos técnicos em Agropecuária (35), Florestas (35), Administração (35) e Hospedagem (30).

Para se inscrever no processo seletivo, os interessados devem preencher o Formulário de Inscrição online, disponível no site prosel.ifbaiano.edu.br, até o dia 06 de julho de 2017. O candidato deverá indicar o tipo de vaga, o curso e o campus escolhido. As informações sobre os cursos, locais de oferta, turno e quantitativos estão descritas no Edital N° 71/2017.

Este processo seletivo, destina 5% das vagas para Pessoas com Deficiência, 70% para estudantes oriundos de Escolas Públicas e demais vagas para Ampla Concorrência. Para efeito de classificação, o critério adotado será Sorteio Eletrônico, que ocorrerá na Reitoria do IF Baiano, no dia 17 de julho de 2017, às 9h.

Dúvidas sobre o processo seletivo, podem ser encaminhadas por meio do endereço eletrônico ccps@ifbaiano.edu.br.