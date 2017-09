Período de inscrições: 1º de setembro a 9 de outubro

De 1º de setembro a 9 de outubro, o Instituto Federal Baiano (IF Baiano) – CampusValença está com inscrições abertas e gratuitas para o processo de ingresso de estudantes (PIE 2018) em seus cursos técnicos.

Em Valença, são 270 vagas distribuídas entre cursos técnicos de nível médio, da forma integrada, em Agroecologia (90) e Agropecuária (90), e da forma subsequente, em Agropecuária (30) e Meio Ambiente (60).

O cursos subsequentes são destinados a candidatos que concluíram ou estão concluindo o ensino médio (ou equivalente). Já os cursos integrados são voltados para estudantes que já concluíram ou estão concluindo o ensino fundamental.

Para participar, o interessado deve preencher o formulário de inscrição online (na página do PIE 2018) e, logo após, entregar a documentação exigida no edital, presencialmente ou enviar as cópias via Correios, para o Campus Valença. Durante o cadastro, o candidato deve sinalizar a opção da reserva de vagas na qual deseja concorrer. O IF Baiano reserva 70% das vagas para estudantes oriundos de escola pública, 25% para ampla concorrência e 5% para pessoas com deficiência).

Para classificar os candidatos, será utilizada a análise de desempenho escolar nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática no ensino médio.

Dúvidas: ingressos@ifbaiano.edu.br

