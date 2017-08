Ingressos para a Itaipava Fest começam a ser vendidos na segunda-feira (07); Marília Mendonça e Tayrone são as grandes atrações do evento

A edição 2017 da Itaipava Fest acontece no dia 15 de novembro no Estádio Municipal de Valença e traz como atrações, a cantora sertaneja Marília Mendonça e o cantor de arrocha Tayrone. A produção é da Doriva Produções e Eventos, em parceria com a cervejaria Itaipava. “Uma estrutura nunca vista”, garantem os organizadores do evento.

Confira os valores do 1º lote de ingressos:

– Arena Conecte R$ 35,00

– Área Vip frontstage R$ 55,00

(Acesso a frente do palco)

– Camarote PIDA Open Bar R$ 140,00

(Cerveja, água e refrigerante )

1° lote em até 3X no cartão sem Juros

Pontos de vendas:

Sunset, Rio Mar, Impacto Calcados e Panificadora São Félix.