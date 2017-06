Recém-inaugurada, Metalife chega à cidade trazendo o método inédito Suspensus

A busca pelo corpo saudável tem levado muitas pessoas a serviços cada vez mais diversos. E um dos métodos mais eficazes é o pilates, que consiste em exercícios físicos associados com técnicas localizadas. A prática desse exercício prova, todavia, que os benefícios vão além da melhora da postura e podem ajudar, por exemplo, no equilíbrio, no fortalecimento corporal, no controle da respiração, na prevenção de lesões e até no emagrecimento.

Por isso, o Metalife Studios by Emanuelle Lacerda, que chegou em Valença em maio e já está em total funcionamento, possui toda a expertise para oferecer o bem-estar por meio do pilates. Técnicas inéditas, exclusivas e personalizadas, profissionais especializados, além dos aparelhos mais avançados do método, fazem parte do rol de benefícios da prática do programa de exercícios trazido à cidade. O estúdio está localizado na Rua Marques do Herval, 76, sala 202, no Centro (no prédio da Secretaria de Saúde).

Enquanto o pilates tradicional trabalha basicamente com exercícios de solo e equipamentos, o Metalife Studios oferece pela primeira vez em Valença o serviço de pilates Suspensus, voltado ao exercício aéreo. “Por ser bastante efetivo, com resultados rápidos e visíveis, promovendo a saúde das pessoas, inovamos para agregar às aulas o pilates Suspensus, que é um aprimoramento no método”, explica a proprietária do estúdio, Emanuelle Lacerda, que é doutoranda em saúde publica.

A profissional informa ainda que, mesmo com a evolução do pilates tradicional, o Suspensus mantém os princípios do método. “Ele aprimora os exercícios, tornando-os mais desafiadores e consequentemente com maior vigor no trabalho de força, flexibilidade e equilíbrio e utiliza o peso corporal em suspensão e a atuação da gravidade sobre o corpo”, reforça. As novidades trazidas pela empresa são a lira circense, o columpio, o power balance e o power cord, que vêm para tornar a prática do pilates mais completa.

Atendimento especializado

A empresária diz que a personalização do atendimento é o diferencial do estúdio. Com turmas de no máximo três alunos, as sessões permitem que cada um trabalhe melhor os aparelhos, alcançando os objetivos com conforto e comodidade. As aulas tem duração de 60 minutos, tempo ideal para que o aluno experiencie todas as modalidades de exercícios.

O Metalife Studio by Emanuelle Lacerda tem as novidades mais indicadas para as necessidades do dia a dia e tem programas de trabalho aplicados individualmente, com acompanhamento profissional. A formulação das aulas e a escolha dos exercícios acontecem após uma avaliação postural, sendo que há aulas para todos os públicos, com diferentes perfis, ou seja, mulheres, homens e crianças. Podem participar pessoas que busquem bem-estar e qualidade de vida. A empresa entende as necessidades de cada praticante do pilates e por isso desenvolve programas especializados, inclusive para gestantes, pessoas em readaptação, com mobilidade reduzida, dentre outros.

Desde a reabilitação até o fitness, o Studio Metalife by Emanuelle Lacerda prioriza o olhar personalizado e especializado de seus alunos, mantendo a fluidez do movimento, corrigindo as assimetrias posturais e consequentemente obtendo a qualidade do condicionamento físico e mental.

Benefícios do pilates

O aluno de pilates busca estabelecer uma relação mais saudável com o corpo, e isso é fato. Com as sessões, os benefícios são rapidamente notados e muito maiores do que imaginados. Alguns deles são alongar e definir a musculatura sem exageros, trabalhar a percepção do corpo e da mente, deixar a coluna mais forte e flexível, melhorar a circulação sanguínea e complementar o ritmo esportivo. O leque de possibilidades é amplo em busca de uma vida mais equilibrada.

Agende sua aula experimental indo ao estúdio ou entrando em contato pelos números (75) 3641–2266 e (75)-991009553.