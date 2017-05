Procedimento é totalmente online e deve ser feito através do site do Enem até 19 de maio

As inscrições para a edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam na próxima segunda-feira (8), e terminam no dia 19 de maio. O procedimento é totalmente online e deve ser feito através do site do Enem. A taxa de inscrição será de R$ 82 reais, 14 reais a mais do que o ano passado. O pagamento deve ser feito até o dia 24 do mesmo mês.

Isenção

Estão isentos da taxa os estudantes de escolas públicas que concluirão o ensino médio em 2017, os participantes de baixa renda que integram o CadÚnico e os que se enquadram na lei 12.799/2013 – que isenta de pagamento aqueles com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.405,50. O Inep informa que vai conferir todos os pedidos de isenção. Caso o candidato não se enquadre, poderá gerar o boleto e pagar a taxa para participar do Enem. Se as informações prestadas forem falsas e for constatada concessão indevida de isenção, o participante será eliminado do exame e terá que ressarcir a taxa.

Caso um estudante isento da taxa não compareça ao exame, só poderá utilizar o benefício no ano seguinte caso comprove a ausência por meio de documento oficial ou atestado médico.

Candidatos com deficiência

Os candidatos com deficiências físicas, como visual e auditiva, ou déficit de atenção, dislexia, discalculia, entre outros, poderão solicitar tempo adicional de prova, com apresentação de laudo médico no ato da inscrição. O resultado estará disponível na página do participante, após a análise. Gestantes e idosos também podem solicitar atendimento especial. Pela primeira vez, os participantes surdos terão acesso a vídeos das questões traduzidas em libras e orientações necessárias para realização da prova.

Mudanças

O exame passará a ser aplicado em dois domingos seguidos (em 2017, as provas serão em 5 e 12 de novembro). Além disso, a ordem das provas será alterada: no primeiro domingo, dia 5, serão aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, com 5h30 de duração; no segundo domingo, dia 12, serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza, com 4h30 de duração. A mudança do exame para domingo normaliza a prova para os sabatistas, que tradicionalmente tinham de esperar até as 19h do sábado para iniciar a prova.

O exame não servirá mais para certificar o ensino médio, função que voltará a ser do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Veja todas as mudanças aqui.

Fonte: Guia do Estudante